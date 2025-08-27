LOSC Mercato : Igamane débarque, les dessous du deal dévoilés

Le LOSC va bel et bien enrôler Hamza Igamane, l’attaquant marocain des Glasgow Rangers.

Olivier Giroud ne sera pas être le seul buteur recruté par le LOSC cet été. Un temps dans le viseur de l’OM, le buteur marocain des Glasgow Rangers Hamza Igamane (22 ans) se dirige lui aussi vers les Dogues. Hier, Foot Mercato indiquait que les positions s’étaient rapprochées entre le LOSC et les Rangers.

Le LOSC va lâcher 10 millions d’euros pour Igamane

Et ce mercredi, le média confirme que l’attaquant international marocain de 22 ans, qui sort d’une très bonne saison avec 16 buts et 3 passes décisives, va s’engager pour cinq saisons avec le club nordiste. Un accord total a été trouvé autour d’un transfert d’ un peu plus de 10 millions d’euros. A noter que dans le sens des départs Mohamed Bayo, sous contrat jusqu’en 2027, devrait être prêtés sans option d’achat aux Turcs de Gaziantep FK pour une saison.