FC Nantes Mercato : nouveau défi pour Alban Lafont !

L’ancien gardien du FC Nantes Alban Lafont va revêtir un nouveau maillot…

Parti au Panathinaïkos, Alban Lafont ronge son frein depuis son arrivée en Grèce, contraint à un rôle de doublure qu’il tenait déjà au FC Nantes depuis l’arrivée en janvier dernier d’Anthony Lopes. Mais l’ancien toulousain s’apprête à relever un nouveau défi.

Lafont sélectionné par la Côte d’Ivoire

A 26 ans, alors qu’il avait connu la sélection française lors d’un rassemblement en septembre 2022 contre l’Autriche et le Danemark, sans jouer, est en effet appelé en sélection de Côte d’Ivoire par Emerse Faé où il sera en concurrence avec Yahia Fofana, le gardien du SCO d’Angers. Né à Ouagadougou au Burkina Faso, Lafont a finalement opté pour une troisième sélection. La Côte d’Ivoire défiera le Burundi (5 septembre) et le Gabon (9 septembre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.