FC Barcelone Mercato : un départ officialisé

Comme prévu, le portier Inaki Pena quitte le FC Barcelone, en prêt. Après avoir prolongé son contrat.

C’était programmé, c’est officiel… Avec l’arrivée de Joan Garcia et la prolongation de Wojciech Szczesny en doublure, alors que le capitaine Marc-André ter Stegen est à l’infirmerie, l’avenir d’Iñaki Peña était bouché au FC Barcelone.

Pena file à Elche

Et le Barça annonce ce mercredi que le portier de de 26 ans, qui vient de prolonger jusqu’en juin 2029est prêté du côté d’Elche, promu en Liga. «Accord trouvé entre le FC Barcelone et le joueur de l’équipe première Iñaki Peña pour prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2029. Un accord a également été trouvé entre le FC Barcelone et l’Elche Club de Fútbol pour que le gardien soit prêté pour cette saison jusqu’au 30 juin 2026», peut-on lire sur le communiqué du club blaugrana.