Revue de presse espagnole : la vérité éclate pour Lopez (FC Barcelone) et Ceballos (Real Madrid)

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 28 août 2025. Au menu du jour : l’avenir de Fermin Lopez au FC Barcelone et celui de Dani Ceballos au Real Madrid.

SPORT : « Je veux rester »

Fermin Lopez aurait déclaré en privé qu’il souhaitait rester au FC Barcelone cet été même si la tentation d’un départ à Chelsea existe bel et bien. « Je veux rester », a-t-il déclaré, sans qu’on sache de quand datent ses mots forts.

MUNDO DEPORTIVO : « 70 Millions »

Mundo Deportivo ne cache pas que le FC Barcelone souhaite garder Lopez mais qu’une offre mirobolante pourrait faire réfléchir le board blaugrana au sujet d’une éventuelle vente. Chelsea semble prêt à poser 70 millions d’euros sur la table.

AS : « Pas au champion »

Si As consacre sa Une du jour à l’Euro de basket, le quotidien madrilène revient sur le feuilleton Dani Ceballos, qui a fait machine arrière avec l’OM malgré un accord entre le club phocéen et le Real Madrid.

MARCA : « Le futur de la sélection est fantastique »

La parole est donné à Luis Scariolo, qui voit un avenir doré pour la sélection espagnole de basket. Pour Marca, Ceballos a mis un stop à l’OM car il ne rêve que d’un retour au Betis Séville.