OM Mercato : Traoré disponible pour l’OL, Longoria se lâche sur Ceballos ! 
Revue de presse espagnole : la vérité éclate pour Lopez (FC Barcelone) et Ceballos (Real Madrid) 

Fermin Lopez (FC Barcelone)
Bastien Aubert
28 août 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 28 août 2025. Au menu du jour : l’avenir de Fermin Lopez au FC Barcelone et celui de Dani Ceballos au Real Madrid.

SPORT : « Je veux rester »

Fermin Lopez aurait déclaré en privé qu’il souhaitait rester au FC Barcelone cet été même si la tentation d’un départ à Chelsea existe bel et bien. « Je veux rester », a-t-il déclaré, sans qu’on sache de quand datent ses mots forts.

MUNDO DEPORTIVO : « 70 Millions »

Mundo Deportivo ne cache pas que le FC Barcelone souhaite garder Lopez mais qu’une offre mirobolante pourrait faire réfléchir le board blaugrana au sujet d’une éventuelle vente. Chelsea semble prêt à poser 70 millions d’euros sur la table.

AS : « Pas au champion »

Si As consacre sa Une du jour à l’Euro de basket, le quotidien madrilène revient sur le feuilleton Dani Ceballos, qui a fait machine arrière avec l’OM malgré un accord entre le club phocéen et le Real Madrid.

MARCA : « Le futur de la sélection est fantastique »

La parole est donné à Luis Scariolo, qui voit un avenir doré pour la sélection espagnole de basket. Pour Marca, Ceballos a mis un stop à l’OM car il ne rêve que d’un retour au Betis Séville.

