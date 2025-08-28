LOSC Mercato : Bruno Genesio réagit à l’arrivée d’Hamza Igamane

En conférence de presse ce jeudi, Bruno Genesio a réagi à l’arrivée d’Hamza Igamane au LOSC.

Depuis plusieurs jours, le nom d’Hamza Igamane résonne comme un refrain dans les couloirs du mercato lillois. L’international marocain, acheté pour environ 12 millions d’euros chez les Rangers, a déjà entamé le traditionnel parcours médical ce jeudi à Luchin. Il aurait même déjà signé son contrat, selon RMC Sport.

Bruno Genesio entre prudence et espoir

Invité à se prononcer sur l’avancée du dossier, Bruno Genesio a d’abord botté en touche face à l’insistance des médias. « Je n’ai pas d’autres infos que ce que vous savez déjà et ce qui a déjà, entre guillemets, fuité dans différents médias. Je n’ai rien d’autre à vous dire de plus que ce que vous savez tous déjà », glisse-t-il, comme rapporté par nos confrères du Petit Lillois.

Mais le coach, soucieux de rester maître du tempo, n’a pu masquer son optimisme, évoquant l’arrivée potentielle du Marocain comme “très bonne nouvelle si les choses évoluent dans le bon sens. Il n’y a rien de signé pour le moment. Je connais un petit peu le mercato, ça fait quelques années que je le fais, et tant qu’il n’y a rien d’officiel, de signé… Mais en tout cas, s’il arrive, ce sera bien”.

Quel rôle pour Igamane dans l’effectif lillois ?

L’arrivée d’Hamza Igamane va effectivement offrir de nouvelles solutions au LOSC. « Ça nous ferait 8 joueurs offensifs pour 4 postes. On parle beaucoup du poste d’attaquant. Mais Hamza peut aussi évoluer au poste où évolue Hakon (Haraldsson), dans un rôle de meneur de jeu. C’est aussi une des raisons pour lesquelles on était intéressé sur ce profil. Si ça se fait, ça serait une bonne nouvelle », a expliqué Genesio.

Dès lors, c’est une concurrence accrue qui s’annonce. Un rééquilibrage stratégique, dans la droite lignée de l’approche précautionneuse du staff sur les rotations et la gestion des temps de jeu, évoquée récemment concernant la situation de certains cadres de l’attaque, à l’image d’Edon Zhegrova, voire de Matías Fernández-Pardo, qui voudrait quitter le club.

Fort de ses capacités à occuper les flancs ou l’axe, Igamane pourrait ainsi “dépanner” dans plusieurs systèmes et devenir un joker aussi bien qu’un titulaire en puissance, selon la forme collective. Son arrivée – attendue, commentée, disséquée – confirme l’ambition d’un LOSC décidé à rivaliser sur tous les tableaux.