OL – OM : Un Olympico qui vaut de l’or !

OL – OM : Un Olympico qui vaut de l’or !
Louis Chrestian
29 août 2025

Dimanche, le Groupama Stadium sera le théâtre d’un nouveau chapitre du duel entre les deux Olympiques. Un choc toujours attendu en Ligue 1, mais qui prend cette saison une résonance particulière tant les deux clubs vivent des débuts contrastés… et un mercato encore très mouvementé.

L’OL sur sa lancée mais dans l’incertitude

Lyon a démarré son exercice 2025/26 de la meilleure des manières : deux victoires en deux matchs et un statut de co-leader qui relance l’enthousiasme des supporters. Le jeu proposé par les hommes de Paulo Fonseca est séduisant et confirme la montée en puissance aperçue la saison passée.

Mais en coulisses, la sérénité n’est pas totale. Les finances du club obligent à envisager des départs. Si Malick Fofana a fermé la porte à un transfert cet été, Georges Mikautadze pourrait, lui, être sacrifié. Courtisé par Villarreal mais aussi par le club saoudien de Neom, l’attaquant géorgien pourrait rapporter plus de 30 millions d’euros aux Gones. Un coup dur sportif, mais une bouffée d’air financière pour l’OL.

L’OM en quête de certitudes

Côté marseillais, le début de saison a été plus contrasté. Après une entrée en matière ratée face au Stade Rennais (défaite 1-0 malgré une supériorité numérique), les hommes de Roberto De Zerbi ont relevé la tête avec une victoire prolifique face au Paris FC (5-2), sans toutefois totalement convaincre.

Les doutes concernent surtout l’entrejeu, affaibli depuis l’affaire Rabiot. L’Italien devait être le leader technique du milieu marseillais, mais son absence laisse un vide que De Zerbi doit combler. Ce dimanche pourrait d’ailleurs être l’occasion d’assister à la première titularisation d’Hamed Junior Traoré, futur renfort de l’OM.

Un Olympico au parfum de mercato

Cet Olympico sera aussi scruté à travers le prisme du mercato. Entre un OL menacé de perdre son buteur et un OM en quête de nouveaux repères au milieu et en défense, ce choc reflète bien les préoccupations des deux clubs en ce début de saison.

Dimanche, c’est donc un classique de Ligue 1 qui s’annonce électrique, avec deux équipes ambitieuses mais fragilisées par leurs incertitudes. L’équipe la plus solide mentalement et la plus séduisante dans le jeu repartira sans doute avec les trois points… et un avantage symbolique dans la course au podium…

Ligue 1OLOM
#AVANT-MATCH

