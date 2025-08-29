Touché et indisponible pendant un mois, Ebenezer Annan laisse un vide au poste de latéral gauche à l’AS Saint-Étienne. Lassana Traoré et Maxime Bernauer sont les deux options possibles pour le remplacer.

À seulement 18 ans, Lassana Traoré représente l’option la plus naturelle pour remplacer Annan. S’il a connu une préparation difficile, avec des prestations en demi-teinte, le jeune latéral conserve la confiance de son coach. Horneland compte sur lui pour franchir un cap et démontrer qu’il peut déjà s’imposer en Ligue 2. Une belle opportunité pour ce jeune, qui devra vite prouver qu’il est capable de répondre à l’exigence du haut niveau.

Maedine Makhloufi mis en salle d’attente par Horneland

Autre alternative, celle de Maxime Bernauer, capable de dépanner à gauche selon Horneland et de retour dans le groupe contrairement à Maedine Makhloufi. Le jeune latéral gauche s’est pourtant distingué la semaine dernière avec un triplé en équipe réserve, envoyant un signal fort au staff…