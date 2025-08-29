FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes

Alors qu’un retour était envisagé, Diego Carlos ne reviendra pas au FC Nantes cet été.

Le Mercato est loin d’être terminé au FC Nantes : en défense, au milieu et en attaque, les chantiers restent ouverts. Selon Ouest-France, un temps évoqué, le retour de Diego Carlos à la Jonelière n’était « pas dans les cordes financièrement », comme le soulignait hier le journaliste David Phelippeau. Le défenseur brésilien, passé par le FC Nantes entre 2016 et 2020 avant de rejoindre Séville, ne fera donc pas son retour en Loire-Atlantique cet été.

Diego Carlos va rejoindre la Serie A

Selon Fabrizio Romano, l’ancien Canari va rejoindre Côme. Il s’est mis d’accord avec le club du nord de l’Italie et n’attend plus que le feu vert du Fenerbahçe, où José Mourinho ne compte plus sur lui.