Le nouveau milieu de l’OM a fait passer un message à ses concurrents directs…

Arrivé à l’Olympique de Marseille dans la dernière ligne droite du mercato, Hamed Junior Traoré n’a pas perdu de temps pour s’affirmer. Son prêt avec option d’achat quasi obligatoire et un pourcentage de revente conséquent révèle les ambitions du club phocéen, tout comme l’état d’esprit conquérant affiché par le joueur. Alors que l’OM s’apprête à défier l’OL, la pression monte déjà dans le vestiaire : la bataille pour une place de titulaire est lancée.

À peine débarqué, Traoré s’inscrit dans la dynamique offensive de l’OM. Son transfert — un prêt en provenance de Bournemouth, assorti d’une option proche de l’obligation d’achat à 8 millions d’euros et d’une clause de 50 % sur une éventuelle revente — incarne la confiance et les fortes attentes du club. À 25 ans, l’Ivoirien fort de ses passages à Sassuolo et en Premier League entend dès à présent bousculer la hiérarchie offensive. Pour l’OM, l’objectif est clair : trouver l’homme capable de faire la différence dans les chocs à venir, et le match face à l’OL, imminent, s’annonce déjà décisif.

« Si tu es à l’OM, ça veut dire que tu es bon »

Présenté ce vendredi devant la presse, Traoré n’a pas esquivé la question de la concurrence. « Il faut de la concurrence dans les grandes équipes. Si tu es à l’OM, ça veut dire que tu es bon, ça fait partie du jeu, j’en suis conscient et ça ne me dérange pas. C’est le terrain et le coach qui décideront », a martelé l’international ivoirien, déterminé à prouver sa valeur dès ses premiers pas. Ce discours résonne dans un effectif marseillais réputé combatif : l’intégration rapide et l’esprit collectif sont des marqueurs forts sous le maillot olympien.

L’un des principaux enjeux concerne la titularisation face à l’OL. En l’absence de Paixao, toujours en phase de reprise, Traoré pourrait avoir une carte à jouer dès dimanche. La concurrence promet de s’intensifier avec le retour progressif du Brésilien, ajoutant du suspense à chaque composition d’équipe. L’état d’esprit affiché par Traoré témoigne d’une réelle volonté de s’imposer sur la durée à l’OM. Habitué à la pression depuis ses expériences en Serie A et en Premier League, il entend désormais peser dans un collectif en quête de régularité et de résultats. « C’est le terrain qui parlera », insiste-t-il, conscient du rôle crucial que peut jouer une adaptation express dans un calendrier surchargé. Avec le match contre l’OL en ligne de mire, il compte bien saisir chaque opportunité, tout en s’inscrivant dans la culture de la gagne chère au vestiaire marseillais.