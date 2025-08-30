OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !

Le président du LOSC Olivier Létang n’entend pas laisser Edon Zhegrova filer à l’OM. Où ses menaces suscitent l’incompréhension…

Le ton monte entre l’OM et le LOSC dans le dossier Edon Zhegrova. L’ailier kosovar aurait trouvé un accord pour rejoindre Marseille, lui qui vient d’obtenir un passeport albanais, mais il est sous contrat jusqu’en juin 2026 au LOSC, qui préférerait le voir filer à la Juventus Turin. L’OM doit désormais trouver un accord avec le LOSC pour boucler l’opération mais cela n’est pas gagné !

Présent à Monaco vendredi pour le tirage au sort de la Ligue Europa, Olivier Létang a expliqué qu’il n’entendait pas en rester là. « Je suis très surpris par ce que vous me dites car les règlements sont clairs, un joueur ne peut pas parler à un autre club si son club n’a pas été contacté, a-t-il réagi au micro de Canal +. Je n’ai pas été contacté par l’OM. On va se pencher sur les textes et voir ce qu’on peut faire car il faut être respectueux entre clubs ».

Il y aurait bien eu un contact entre le LOSC et l’OM, contrairement à ce que prétend Létang

Zhegrova serait OK avec l’OM pour un contrat de 5 ans. Mais pour convaincre Létang de le lâcher, l’affaire semble plutôt mal engagée. La sortie de Létang a pu surprendre à l’OM, comme l’expliquent plusieurs médias. « A Marseille, on a assez peu apprécié les déclarations du président de Lille Olivier Létang, ce dernier critiquant les méthodes de l’OM, coupable selon lui d’avoir contacté son joueur sans l’accord du LOSC. Selon nos informations, il y a pourtant eu des échanges au début de l’été entre Létang et Longoria au sujet de l’attaquant lillois. Et l’agent du joueur a lui-même contacté Marseille puisque Zhegrova avait un bon de sortie et n’entrait pas forcément dans les plans de Lille la saison prochaine », croit savoir RMC. Une thèse défendue par Foot Mercato, qui écrit que « Le patron du LOSC avait pourtant bien échangé avec Pablo Longoria au début du mois d’août à ce sujet. Le joueur avait d’ailleurs été proposé à l’OM par ses représentants car il était annoncé hors du projet sportif de Lille. »