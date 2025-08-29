Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés

Conrad Garder devrait bien quitter le Sporting Portugal pour le Stade Rennais…

Arnaud Kalimuendo transféré à Nottingham, le Stade Rennais cherchait un attaquant. Il va finalement en accueillir 2 ! Après Esteban Lepaul, arrivé d’Angers jeudi, c’est Conrad Harder qui s’apprête à débarquer en Bretagne.

Harder attendu dimanche à Rennes

L’attaquant danois du Sporting (20 ans) était la priorité numéro 1 pour renforcer l’attaque bretonne suite au départ d’Arnaud Kalimuendo, ciblé notamment par le directeur sportif Loic Désiré qui suit le joueur depuis son éclosion dans son pays au FC Nordsjaelland. Et selon RMC, tout est bouclé. Harder est attendu dimanche à Rennes. « Un accord avec le joueur avait été trouvé assez rapidement mais les négociations avec le Sporting ont vécu leurs lots de rebondissements, entre notamment la recherche d’un remplaçant pour le club portugais (le grec Ioannidis doit s’engager) ou l’irruption d’intérêts de grands clubs européens comme le Milan AC (qui vont faite signer Nkunku et peut-être Vlahovic). A trois jours de la fin du mercato, les voyants seraient cette fois tous au vert, moyennant un transfert important de l’ordre de 25 millions d’euros estimés», précise le média. Qui ajoute : « Harder est espéré dimanche en Bretagne alors que son club joue un match important samedi la veille au soir face à Porto et que l’entraineur du Sporting a assuré face à la presse compter sur son joueur. Remplaçant depuis la reprise du championnat, Harder est systématiquement entré en jeu marquant son premier but de la saison en sortie de banc le week-end dernier. » Cette arrivée met donc un terme à une autre piste offensive : celle qui menait au Stéphanois Lucas Stassin.