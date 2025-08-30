L’intérêt de l’ASSE pour le milieu de Dunkerque se confirme.

Et si l’ASSE ajoutait un milieu de terrain supplémentaire à son effectif lors des derniers jours du Mercato ? Il semble bien que ce soit le souhait du club forézien, alors que le doute accompagne toujours l’avenir de Pierre Ekwah et de Benjamin Bouchouari, tout comme celui de Ben Old, non convoqué pour le match de ce soir contre Grenoble.

Bardeli a encore frappé hier soir

BeIN Sports a confirmé hier soir « le vif intérêt » de l’ASSE pour Enzo Bardeli évoqué en début de semaine par La Voix des Sports. Il y aurait eu « plusieurs échanges » selon le diffuseur de la Ligue 2. Et Bardeli, en fin de contrat en juin, a confirmé ses bonnes dispositions de ce début de saison, en inscrivant un but lors de la victoire de l’USLD face à l’ESTAC (2-0), accompagnant sa prestation d’une passe décisive sur le deuxième but nordiste. De quoi convaincre l’ASSE de passer à l’attaque ?