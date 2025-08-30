Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !

À 62 ans, José Mourinho entre encore un peu plus dans l’histoire du football business. Avec son récent départ de Fenerbahçe, le « Special One » réalise un nouveau coup financier retentissant et porte à un niveau inédit sa fortune accumulée grâce aux indemnités de licenciement obtenues durant sa carrière.

Fenerbahçe, un licenciement à 15 millions d’euros pour le « Special One »

Évincé après une saison décevante, et une élimination en barrages de Ligue des Champions contre Benfica, Mourinho quitte la Turquie avec un chèque impressionnant. Le club stambouliote lui verse une indemnité de 15 millions d’euros, une compensation qui illustre une fois encore le poids du technicien portugais sur le marché européen.

Ce nouveau départ vient s’ajouter à la longue liste des clubs qui ont payé cher pour tourner la page Mourinho, aussi célèbre pour ses succès que pour ses fins d’aventure mouvementées. Chaque étape de son parcours a été rythmée par des indemnités spectaculaires :

Chelsea : un cumul dépassant les 30 millions d’euros sur ses deux passages

: un cumul dépassant les 30 millions d’euros sur ses deux passages Real Madrid : 19,7 millions d’euros

: 19,7 millions d’euros Manchester United : 22 millions d’euros

: 22 millions d’euros Tottenham : 17,4 millions d’euros

: 17,4 millions d’euros AS Roma : 3,5 millions d’euros

: 3,5 millions d’euros Fenerbahçe : 15 millions d’euros

L’addition de ces indemnités compose un tableau unique dans le paysage du football moderne.

108,1 millions d’euros cumulés : Mourinho, recordman des indemnités

Avec ce dernier versement, José Mourinho dépasse désormais le cap symbolique des 100 millions d’euros, atteignant un total de 108,1 millions d’euros encaissés au titre de ses licenciements. Aucun entraîneur, à ce jour, ne rivalise avec une telle somme.