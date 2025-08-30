Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !

Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !
Laurent Hess
30 août 2025

À 62 ans, José Mourinho entre encore un peu plus dans l’histoire du football business. Avec son récent départ de Fenerbahçe, le « Special One » réalise un nouveau coup financier retentissant et porte à un niveau inédit sa fortune accumulée grâce aux indemnités de licenciement obtenues durant sa carrière.

Fenerbahçe, un licenciement à 15 millions d’euros pour le « Special One »

Évincé après une saison décevante, et une élimination en barrages de Ligue des Champions contre Benfica, Mourinho quitte la Turquie avec un chèque impressionnant. Le club stambouliote lui verse une indemnité de 15 millions d’euros, une compensation qui illustre une fois encore le poids du technicien portugais sur le marché européen.

Ce nouveau départ vient s’ajouter à la longue liste des clubs qui ont payé cher pour tourner la page Mourinho, aussi célèbre pour ses succès que pour ses fins d’aventure mouvementées. Chaque étape de son parcours a été rythmée par des indemnités spectaculaires :

  • Chelsea : un cumul dépassant les 30 millions d’euros sur ses deux passages
  • Real Madrid : 19,7 millions d’euros
  • Manchester United : 22 millions d’euros
  • Tottenham : 17,4 millions d’euros
  • AS Roma : 3,5 millions d’euros
  • Fenerbahçe : 15 millions d’euros

L’addition de ces indemnités compose un tableau unique dans le paysage du football moderne.

108,1 millions d’euros cumulés : Mourinho, recordman des indemnités

Avec ce dernier versement, José Mourinho dépasse désormais le cap symbolique des 100 millions d’euros, atteignant un total de 108,1 millions d’euros encaissés au titre de ses licenciements. Aucun entraîneur, à ce jour, ne rivalise avec une telle somme.

Mercato
#A la une

Les plus lus

Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !
Mercato...

Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin !
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin !

Par Laurent Hess
OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées
Juventus Turin...

OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées

Par Laurent Hess
OL Mercato : l’OL avance sur le successeur de Mikautadze, la piste Satriano (RC Lens) confirmée
Mercato...

OL Mercato : l’OL avance sur le successeur de Mikautadze, la piste Satriano (RC Lens) confirmée

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : l’énorme coup de gueule de Kenny Lala contre l’arbitrage
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : l’énorme coup de gueule de Kenny Lala contre l’arbitrage

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Xabi Alonso clarifie l’avenir de Vinicius Jr et de Rodrygo
Liga...

Real Madrid Mercato : Xabi Alonso clarifie l’avenir de Vinicius Jr et de Rodrygo

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : Pierre Sage salue la prestation de son équipe mais il ne s’enflamme pas
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : Pierre Sage salue la prestation de son équipe mais il ne s’enflamme pas

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin
ASSE...

ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !

Par Laurent Hess
ASSE : Cardona en route pour un nouveau défi surprenant !
ASSE...

ASSE : Cardona en route pour un nouveau défi surprenant !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca
Mercato...

OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca

Par Laurent Hess
OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !
LOSC...

OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : Des Sang et Or renversants font rugir Bollaert !
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : Des Sang et Or renversants font rugir Bollaert !

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi clarifie sa position dans l’affaire Rabiot
Ligue 1...

Roberto De Zerbi clarifie sa position dans l’affaire Rabiot

Par Louis Chrestian
ASSE – Grenoble : deux joueurs en balance pour remplacer Ebenezer Annan
ASSE...

ASSE – Grenoble : deux joueurs en balance pour remplacer Ebenezer Annan

Par Louis Chrestian
Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Akliouche entrouvre la porte à Paris
AS Monaco...

PSG Mercato : Akliouche entrouvre la porte à Paris

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : la tendance se confirme pour Stassin et Davitashvili
ASSE...

ASSE Mercato : la tendance se confirme pour Stassin et Davitashvili

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes

Par Laurent Hess
Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL
ASSE...

Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL

Par Laurent Hess
OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !
Compétitions...

OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : avant le rendez-vous de Bollaert, Eric Roy tire la sonnette d’alarme !
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : avant le rendez-vous de Bollaert, Eric Roy tire la sonnette d’alarme !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Azpilicueta, c’est définitivement plié !
Liga...

OL Mercato : Azpilicueta, c’est définitivement plié !

Par Laurent Hess
PSG, FC Barcelone Mercato : Xavi Simons file en Premier League (officiel)
Bundesliga...

PSG, FC Barcelone Mercato : Xavi Simons file en Premier League (officiel)

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet