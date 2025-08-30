L’OM pensait avoir enfin ficelé l’arrivée de Joel Ordonez, sa priorité défensive. Mais le Club Bruges a changé ses conditions…

Depuis plusieurs semaines, l’OM s’active en coulisses pour blinder son secteur défensif, ciblant le jeune Joel Ordonez, talent en pleine ascension du Club Bruges. Les dirigeants marseillais ont accepté les conditions du club belge et tous les voyants étaient au vert pour accueillir le défenseur équatorien sur la Canebière.

Club Bruges rehausse ses exigences pour Ordonez

Mais selon plusieurs médias, le Club Bruges a rebattu soudainement les cartes. Dans les ultimes échanges, les Belges ont revu leur position, ajustent le montant demandé – désormais fixé à 35 M€ – avec l’irruption d’un mastodonte du Golfe sur la scène des négociations. La perspective d’une offre XXL venue d’Arabie saoudite change en effet radicalement les exigences côté brugeois. Cette manœuvre de dernière minute, perçue comme un véritable double jeu, a créé un refroidissement brutal entre les dirigeants d’un OM qui pensait l’affaire entendue, et des négociateurs belges déterminés à maximiser le deal jusqu’au dernier souffle du marché. Le joueur, lui, affiche une position claire : il ne jure que par l’OM et refuse de s’entraîner avec Bruges depuis plus d’un mois. Il campe fermement sur ses ambitions, affichant une détermination sans faille malgré les tensions. Pour quelle issue ? On devait le savoir très bientôt…