PSG Mercato : une offre est tombée pour Lee Kang-In, les enchères pourraient monter !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Joel Ordonez, une volte face qui passe mal à Marseille !

OM Mercato : Joel Ordonez, une volte face qui passe mal à Marseille !
Laurent Hess
30 août 2025

L’OM pensait avoir enfin ficelé l’arrivée de Joel Ordonez, sa priorité défensive. Mais le Club Bruges a changé ses conditions…

Depuis plusieurs semaines, l’OM s’active en coulisses pour blinder son secteur défensif, ciblant le jeune Joel Ordonez, talent en pleine ascension du Club Bruges. Les dirigeants marseillais ont accepté les conditions du club belge et tous les voyants étaient au vert pour accueillir le défenseur équatorien sur la Canebière.

Club Bruges rehausse ses exigences pour Ordonez

Mais selon plusieurs médias, le Club Bruges a rebattu soudainement les cartes. Dans les ultimes échanges, les Belges ont revu leur position, ajustent le montant demandé – désormais fixé à 35 M€ – avec l’irruption d’un mastodonte du Golfe sur la scène des négociations. La perspective d’une offre XXL venue d’Arabie saoudite change en effet radicalement les exigences côté brugeois. Cette manœuvre de dernière minute, perçue comme un véritable double jeu, a créé un refroidissement brutal entre les dirigeants d’un OM qui pensait l’affaire entendue, et des négociateurs belges déterminés à maximiser le deal jusqu’au dernier souffle du marché. Le joueur, lui, affiche une position claire : il ne jure que par l’OM et refuse de s’entraîner avec Bruges depuis plus d’un mois. Il campe fermement sur ses ambitions, affichant une détermination sans faille malgré les tensions. Pour quelle issue ? On devait le savoir très bientôt…

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

PSG Mercato : une offre est tombée pour Lee Kang-In, les enchères pourraient monter !
Mercato...

PSG Mercato : une offre est tombée pour Lee Kang-In, les enchères pourraient monter !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Joel Ordonez, une volte face qui passe mal à Marseille !
Mercato...

OM Mercato : Joel Ordonez, une volte face qui passe mal à Marseille !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : un club pousse fort pour Abline, Kita ne cède toujours pas !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un club pousse fort pour Abline, Kita ne cède toujours pas !

Par Laurent Hess
Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !
Mercato...

Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin ?
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin ?

Par Laurent Hess
OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées
Juventus Turin...

OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées

Par Laurent Hess
OL Mercato : l’OL avance sur le successeur de Mikautadze, la piste Satriano (RC Lens) confirmée
Mercato...

OL Mercato : l’OL avance sur le successeur de Mikautadze, la piste Satriano (RC Lens) confirmée

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : l’énorme coup de gueule de Kenny Lala contre l’arbitrage
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : l’énorme coup de gueule de Kenny Lala contre l’arbitrage

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Xabi Alonso clarifie l’avenir de Vinicius Jr et de Rodrygo
Liga...

Real Madrid Mercato : Xabi Alonso clarifie l’avenir de Vinicius Jr et de Rodrygo

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : Pierre Sage salue la prestation de son équipe mais il ne s’enflamme pas
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : Pierre Sage salue la prestation de son équipe mais il ne s’enflamme pas

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin
ASSE...

ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !

Par Laurent Hess
ASSE : Cardona en route pour un nouveau défi surprenant !
ASSE...

ASSE : Cardona en route pour un nouveau défi surprenant !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca
Mercato...

OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca

Par Laurent Hess
OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !
LOSC...

OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : Des Sang et Or renversants font rugir Bollaert !
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : Des Sang et Or renversants font rugir Bollaert !

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi clarifie sa position dans l’affaire Rabiot
Ligue 1...

Roberto De Zerbi clarifie sa position dans l’affaire Rabiot

Par Louis Chrestian
ASSE – Grenoble : deux joueurs en balance pour remplacer Ebenezer Annan
ASSE...

ASSE – Grenoble : deux joueurs en balance pour remplacer Ebenezer Annan

Par Louis Chrestian
Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Akliouche entrouvre la porte à Paris
AS Monaco...

PSG Mercato : Akliouche entrouvre la porte à Paris

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : la tendance se confirme pour Stassin et Davitashvili
ASSE...

ASSE Mercato : la tendance se confirme pour Stassin et Davitashvili

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes

Par Laurent Hess
Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL
ASSE...

Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL

Par Laurent Hess
OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !
Compétitions...

OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet