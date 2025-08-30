Le mercato de l’OM s’enflamme. À quelques heures de sa clôture, le club olympien a officialisé un départ, et touche au but pour deux nouvelles arrivées.

À moins de 72 heures de la fermeture du mercato estival, l’Olympique de Marseille vit des journées brûlantes. Entre un départ officialisé, et deux renforts ciblés, le club phocéen s’active tous azimuts pour remodeler son effectif avant le gong final.

Ounahi quitte Marseille, direction Gérone

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Azzedine Ounahi ne portera plus le maillot de l’OM. Après un prêt au Panathinaïkos la saison dernière, l’international marocain (25 ans) s’engage avec le Girona FC. Marseille récupère un chèque de 6 M€ pour céder 80 % des droits sportifs du joueur, recruté pour 8 M€ en provenance d’Angers en janvier 2023 après une Coupe du Monde remarquée. L’histoire entre Ounahi et l’OM aura donc été courte, et un peu en demi-teinte.

Vermeeren, un coup inattendu au milieu

Mais si une porte se ferme, une autre s’ouvre aussitôt. Le club olympien est sur le point d’officialiser l’arrivée d’Arthur Vermeeren (RB Leipzig). Selon des infos de La Minute OM, confirmées par Foot Mercato, le milieu belge de 19 ans, considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération, débarque sous forme de prêt avec option d’achat. Fort de 39 matches la saison passée, l’international aux 6 sélections vient renforcer un entrejeu qui en avait bien besoin. Une arrivée surprise, alors que les pistes Dani Ceballos et Adrien Rabiot semblaient encore d’actualité. Vermeeren est d’ailleurs attendu ce samedi à 21 heures à Marignane.

Deux renforts défensifs ciblés

Le chantier prioritaire reste néanmoins la défense. L’OM multiplie les pistes et tente de finaliser au moins deux recrues dans ce secteur. Toujours selon Foot Mercato, le club phocéen est tout proche de trouver un accord pour Lutsharel Geertruida, un autre joueur de Leipzig, sous contrat jusqu’en 2029. Polyvalent, capable de jouer aussi bien dans l’axe qu’à droite, l’international néerlandais de 25 ans (17 sélections) pourrait venir également sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Parallèlement, la piste Joel Ordóñez, jeune équatorien du Club Bruges, se serait quasiment refermée, et l’OM garde un œil attentif sur Nayef Aguerd, emballé par l’idée de rejoindre Marseille malgré une forte concurrence.

Une fin de mercato sous haute tension

Entre départs d’indésirables, renforts ciblés et opportunités de dernière minute, Pablo Longoria et Medhi Benatia jouent leurs dernières cartes pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif compétitif à l’heure d’aborder la Ligue des champions. Une chose est sûre : à Marseille, la fin de mercato s’annonce aussi chaude que passionnante.