Le LOSC a humilié le FC Lorient, en s’imposant 7 buts à 1 au stade du Moustoir. Résumé d’un match de rêve pour les Dogues.

Ce samedi au stade du Moustoir, le FC Lorient et le LOSC se neutralisaient après une première mi-temps assez terne, malgré quelques occasions lilloises. Et dès le retour des vestiaires, avec l’entrée de la recrue Hamza Igamane, Lille ouvrait le score à la 46ᵉ minute grâce à Romain Perraud. Félix Correia temporisait sur le côté gauche et servait le latéral, qui pénétrait dans la surface et trompait Kamara du pied gauche. Quelques minutes plus tard, un penalty était accordé à Lorient pour une faute de Perraud sur Igor Silva, mais l’arbitre consultait la VAR et annulait finalement la décision à cause d’un hors-jeu de Silva.

À la 53ᵉ minute, Fernandez-Pardo marquait pour Lille. Igamane s’imposait dans les airs dans le camp des Merlus et servait Correia, qui remettait le ballon au sol pour Fernandez-Pardo, auteur d’un tir croisé précis. Lorient revenait dans le match à la 62ᵉ minute grâce à un penalty obtenu par Karim, qui chutait face à Bouaddi après un contrôle trop long. Soumano frappait d’abord, Özer repoussait, puis Tosin suivait pour pousser le ballon au fond des filets à la 64ᵉ minute.

Un doublé pour la nouvelle recrue Hamza Igamane

Finalement, à la 77ᵉ minute, Fernandez-Pardo inscrivait un doublé. Faye repoussait mal une longue relance de Perraud, Fernandez-Pardo s’emparait du ballon, semait Talbi et concluait d’un tir du pied gauche. Quelques minutes plus tard, à la 80ᵉ minute, Igamane participait lui aussi au festival : Perraud relançait très loin, Igamane se jouait de Talbi, dribblait Faye et combinait avec Fernandez-Pardo dont la frappe touchait la barre. Igamane concluait l’action d’un coup de tête piqué de loin.

À la 87ᵉ minute, Haraldsson ajoutait un cinquième but pour Lille. Lorient subissait sur son flanc droit, Haraldsson provoquait près de la zone de vérité et combinait en une-deux avec Perraud. Le premier buteur du match devenait passeur décisif et Haraldsson terminait tranquillement du droit de près. À la 90ème+3, Lille enfonçait le clou : Bentaleb alertait Sahraoui qui percutait dans l’axe et trouvait André dans la surface. Le capitaine remettait vite à Igamane, qui contrôlait tranquillement et ajustait Kamara du droit pour inscrire un doublé à l’occasion de son premier match. Enfin, Osame Sahraoui, le nouvel entrant, alourdissait la note avec un septième et ultime but d’un tir à ras de terre du droit à dix-huit mètres. Kamara plongeait vers son poteau droit, mais pas assez loin, et le ballon terminait au fond des filets.

Lille signe ici une victoire ÉCRASANTE, et s’empare provisoirement de la première place de Ligue 1, tout en restant invaincu. De quoi aborder la trêve avec sérénité.