La nouvelle recrue de l’OM, Arthur Vermeeren, vient tout juste d’arriver à Marseille.

L’Olympique de Marseille continue d’animer la fin du mercato en enregistrant une nouvelle recrue : Arthur Vermeeren, milieu de terrain belge appartenant au RB Leipzig. Une opération qui prend la forme d’un prêt payant de 1,5 M€, assorti d’une option d’achat fixée à environ 20 M€, sans caractère obligatoire, comme rapporté par Foot Mercato. L’OM assumera également l’intégralité de son salaire. Le joueur, passé par l’Atlético de Madrid, vient d’ailleurs d’atterrir à Marignane ce samedi soir, et a déjà pu faire la connaissance de ses nouveaux supporters.