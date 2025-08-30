Après son retour forcé d’Angers, Rémy Labeau-Lascary va repartir aussitôt. En parallèle, le RC Lens a réactivé la piste Neil Maupay, l’attaquant de l’OM.

À deux jours de la fermeture du marché des transferts, le RC Lens vit des dernières heures animées. L’attaque, secteur où le club artésien peine encore à trouver son équilibre, concentre toutes les attentions.

La piste Neil Maupay refait surface

D’un côté, il y a le cas Rémy Labeau-Lascary. Le jeune attaquant, qui revenait à peine de blessure, pensait s’être trouvé un nouveau point de chute à Angers. Mais faute de marge salariale suffisante, le SCO a dû renoncer au prêt. Résultat : retour express à la Gaillette… avant un nouveau départ. Brest, en quête de profondeur offensive, s’est rapidement positionné et devrait l’accueillir dans les prochaines heures sous forme de prêt, rapporte La Voix du Nord.

C’est bien là que se situe le dilemme du Racing. Car avec le départ de Martin Satriano vers l’OL en prime, Pierre Sage attend encore un ultime renfort devant. Dans cette optique, un nom est revenu sur la table : Neil Maupay. Selon Foot Mercato, l’attaquant de l’OM, dont l’avenir reste incertain, a des partisans en interne à Lens. Rien n’est encore lancé officiellement, mais la piste a été réactivée dans la dernière ligne droite du mercato. Et l’attaquant de 29 ans n’est pas seul dans les carnets artésiens : Simon Banza et Odsonne Édouard sont aussi suivis.