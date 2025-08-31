OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l’OM après l’affaire Rabiot-Rowe !
OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l'OM après l'affaire Rabiot-Rowe !
William Tertrin
31 août 2025

Après avoir déclenché, malgré lui, la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Geronimo Rulli a pensé à quitter l’OM.

La grosse altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a décidément fait beaucoup de dégâts à l’OM, et notamment sur Geronimo Rulli. Le gardien olympien a involontairement déclenché ce conflit dans le vestiaire suite à sa remarque sur le comportement de certains coéquipiers, faite dans un moment de frustration après une défaite face à Rennes, ce qui a été le catalyseur d’un enchaînement qui a conduit Rabiot à être placé sur le marché des transferts.

L’envie d’un départ pour Rulli

Proche du milieu français, Rulli a été touché par cette tournure des événements et aurait même envisagé, lors d’une réunion avec ses représentants, de quitter l’OM, selon L’Équipe. Malgré ce moment de doute, son entourage a rapidement tenté de le raisonner, rappelant les avantages de rester à Marseille : la Ligue des champions, la confiance continue de l’entraîneur De Zerbi, qui l’avait personnellement recruté et soutenu, et le rôle clé qu’il occupe comme relais sur le terrain.

De Zerbi, lui, continue de lui témoigner une confiance solide malgré les passages à vide et les erreurs ponctuelles. Suffisant pour remettre l’Argentin d’aplomb, avant le choc de ce dimanche soir face à l’OL.

