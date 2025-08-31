ASSE Mercato : Mickaël Nadé clarifie son avenir chez les Verts
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Adrien Rabiot peut faire trembler l’OM et continue de négocier avec l’AC Milan

OM Mercato : Adrien Rabiot peut faire trembler l&rsquo;OM et continue de négocier avec l’AC Milan
William Tertrin
31 août 2025

Toujours sous contrat avec l’OM, Adrien Rabiot n’a pas encore quitté le club, et pourrait bien surprendre les Phocéens…

Le futur d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille reste indécis, sans que cela ne semble inquiéter le joueur ni son entourage. L’international français dispose d’une position relativement confortable, avec plusieurs options qui compliquent la situation pour le club phocéen. Dans ce contexte, Marseille maintient sa ligne rouge : un transfert inférieur à 15 millions d’euros ne sera pas envisagé.

Un intéressement sur un transfert et un recours à l’arrêt Diarra

Ce montant s’explique en partie par l’existence d’un intéressement au bénéfice de Rabiot sur le prix d’un transfert futur. Selon RMC Sport, ce pourcentage pourrait atteindre 30 %, ce qui signifie qu’une vente à 15 millions n’apporterait réellement qu’environ 10 millions à l’OM. Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu lors de l’arrivée gratuite du joueur à Marseille, où Rabiot avait accepté un salaire réduit pour compenser la perte de prime à la signature.

Par ailleurs, un précédent juridique connu sous le nom d’« arrêt Diarra » constitue une option supplémentaire pour le joueur. En cas de désaccord prolongé, Rabiot pourrait mettre fin à son contrat en indemnisant le club pour les salaires restants, afin de partir librement vers un autre club. Avec 10 mois restants sur son contrat et un salaire mensuel brut d’environ 500 000 euros, cette solution reste financièrement abordable pour un futur employeur.

Même si l’OM pourrait contester cette démarche, elle permet à un joueur d’obtenir rapidement un certificat international de transfert, laissant au club lésé le soin de réclamer une indemnisation ultérieure. Cependant, les grands clubs européens restent prudents à l’idée de recruter via ce mécanisme, pour des raisons d’image.

Les négociations se poursuivent avec l’AC Milan

Pour l’instant, aucun signe de réconciliation avec Marseille n’a été donné. Les discussions officielles, les déclarations publiques et la mise sur la liste des transferts ont renforcé la perception d’une impasse. Rabiot prend son temps, laissant planer le doute sur une possible reprise de collaboration, ce qui met l’OM sous pression et pourrait forcer le club à reconsidérer sa position si la situation perdure.

En attendant, des négociations actives se poursuivent entre le clan Rabiot et l’AC Milan, portant sur les modalités contractuelles, tandis que l’OM reste ferme sur le prix de transfert de 15 millions d’euros, comme rapporté par Fabrizio Romano. La fin du mercato approchant rapidement, l’issue de ce feuilleton reste particulièrement incertaine.

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

OM : le groupe de Roberto De Zerbi pour l’Olympico face à l’OL
Ligue 1...

OM : le groupe de Roberto De Zerbi pour l’Olympico face à l’OL

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Mickaël Nadé clarifie son avenir chez les Verts
ASSE...

ASSE Mercato : Mickaël Nadé clarifie son avenir chez les Verts

Par William Tertrin
Revue de presse : le LOSC tient son nouveau latéral gauche
AS Monaco...

Revue de presse : le LOSC tient son nouveau latéral gauche

Par William Tertrin
OM Mercato : Bamo Meïté va quitter l’OM pour un autre club de Ligue 1
Mercato...

OM Mercato : Bamo Meïté va quitter l’OM pour un autre club de Ligue 1

Par William Tertrin
OM Mercato : Adrien Rabiot peut faire trembler l’OM et continue de négocier avec l’AC Milan
Mercato...

OM Mercato : Adrien Rabiot peut faire trembler l’OM et continue de négocier avec l’AC Milan

Par William Tertrin
OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l’OM après l’affaire Rabiot-Rowe !
Mercato...

OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l’OM après l’affaire Rabiot-Rowe !

Par William Tertrin
FC Nantes : Luis Castro en demande plus à ses joueurs et n’exclut pas une dernière recrue
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro en demande plus à ses joueurs et n’exclut pas une dernière recrue

Par William Tertrin
OL – OM : les compos probables de Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OL – OM : les compos probables de Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso se dit satisfait du début de saison et ne s’inquiète pas pour Mbappé
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso se dit satisfait du début de saison et ne s’inquiète pas pour Mbappé

Par William Tertrin
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Pour dominer la L2, les Verts devront quand même être meilleurs ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Pour dominer la L2, les Verts devront quand même être meilleurs ! »

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah
ASSE...

ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah

Par William Tertrin
PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse
Ligue 1...

PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse

Par William Tertrin
Enzo Molebe, la pépite de l'OL, potentiellement sur le départ ?
Mercato...

OL Mercato : un accord est tombé pour le départ d’un attaquant lyonnais

Par William Tertrin
RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest
Ligue 1...

RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest

Par William Tertrin
OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio temporise l’énorme victoire lilloise face à Lorient
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio temporise l’énorme victoire lilloise face à Lorient

Par William Tertrin
ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts
ASSE...

ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts

Par Laurent Hess
Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga
Liga...

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga

Par William Tertrin
PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse
Ligue 1...

PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse

Par William Tertrin
ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin
ASSE...

ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin

Par William Tertrin
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens a trouvé un nouveau club à Labeau-Lascary et relance l’OM pour Maupay

Par William Tertrin
ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2
ASSE...

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2

Par William Tertrin
OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)
Mercato...

OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
OM Mercato : Adrien Rabiot peut faire trembler l'OM et continue de négocier avec l’AC Milan - But! Football Club