OM Mercato : Adrien Rabiot peut faire trembler l’OM et continue de négocier avec l’AC Milan

Toujours sous contrat avec l’OM, Adrien Rabiot n’a pas encore quitté le club, et pourrait bien surprendre les Phocéens…

Le futur d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille reste indécis, sans que cela ne semble inquiéter le joueur ni son entourage. L’international français dispose d’une position relativement confortable, avec plusieurs options qui compliquent la situation pour le club phocéen. Dans ce contexte, Marseille maintient sa ligne rouge : un transfert inférieur à 15 millions d’euros ne sera pas envisagé.

Un intéressement sur un transfert et un recours à l’arrêt Diarra

Ce montant s’explique en partie par l’existence d’un intéressement au bénéfice de Rabiot sur le prix d’un transfert futur. Selon RMC Sport, ce pourcentage pourrait atteindre 30 %, ce qui signifie qu’une vente à 15 millions n’apporterait réellement qu’environ 10 millions à l’OM. Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu lors de l’arrivée gratuite du joueur à Marseille, où Rabiot avait accepté un salaire réduit pour compenser la perte de prime à la signature.

Par ailleurs, un précédent juridique connu sous le nom d’« arrêt Diarra » constitue une option supplémentaire pour le joueur. En cas de désaccord prolongé, Rabiot pourrait mettre fin à son contrat en indemnisant le club pour les salaires restants, afin de partir librement vers un autre club. Avec 10 mois restants sur son contrat et un salaire mensuel brut d’environ 500 000 euros, cette solution reste financièrement abordable pour un futur employeur.

Même si l’OM pourrait contester cette démarche, elle permet à un joueur d’obtenir rapidement un certificat international de transfert, laissant au club lésé le soin de réclamer une indemnisation ultérieure. Cependant, les grands clubs européens restent prudents à l’idée de recruter via ce mécanisme, pour des raisons d’image.

Les négociations se poursuivent avec l’AC Milan

Pour l’instant, aucun signe de réconciliation avec Marseille n’a été donné. Les discussions officielles, les déclarations publiques et la mise sur la liste des transferts ont renforcé la perception d’une impasse. Rabiot prend son temps, laissant planer le doute sur une possible reprise de collaboration, ce qui met l’OM sous pression et pourrait forcer le club à reconsidérer sa position si la situation perdure.

En attendant, des négociations actives se poursuivent entre le clan Rabiot et l’AC Milan, portant sur les modalités contractuelles, tandis que l’OM reste ferme sur le prix de transfert de 15 millions d’euros, comme rapporté par Fabrizio Romano. La fin du mercato approchant rapidement, l’issue de ce feuilleton reste particulièrement incertaine.