OM Mercato : Bamo Meïté va quitter l’OM pour un autre club de Ligue 1

OM Mercato : Bamo Meïté va quitter l&rsquo;OM pour un autre club de Ligue 1
William Tertrin
31 août 2025

Bamo Meïté devrait à nouveau quitter l’OM et partir en prêt au FC Lorient, son ancien club.

Indésirable à l’OM, Bamo Meïté (23 ans) pourrait rapidement quitter l’Olympique de Marseille pour un prêt vers le FC Lorient, où il avait déjà évolué avec succès (22 matchs), comme le rapporte Ouest-France. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, le défenseur ivoirien n’a jamais réussi à s’imposer dans la cité phocéenne, enchaînant les blessures et les prêts, notamment à Montpellier la saison dernière.

Meïté à la relance dans son ancien club ?

Arrivé à Marseille en septembre 2023 dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat obligatoire de 10 M€, Meïté n’a disputé que 16 matches avec l’OM, dont 6 titularisations. Faute de temps de jeu et de continuité, le club phocéen pourrait donc accepter de le laisser retrouver du rythme et de la confiance dans un environnement qu’il connaît bien, celui de Lorient.

Pour l’OM, ce départ temporaire serait l’occasion de libérer de la place dans la défense tout en permettant à Meïté de se relancer.

