OM Mercato : quand Medhi Benatia tentait de faire revenir Aubameyang en janvier
OM Mercato : quand Medhi Benatia tentait de faire revenir Aubameyang en janvier

OM Mercato : quand Medhi Benatia tentait de faire revenir Aubameyang en janvier
William Tertrin
31 août 2025

Revenu à l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang aurait même pu faire son retour quelques mois plus tôt, à l’initiative de Medhi Benatia.

C’était un retour très attendu cet été du côté de l’OM. En effet, un an après avoir quitté le club, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu à Marseille après une pige avec Al-Qadsiah en Arabie saoudite. Mais ce retour aurait pu avoir lieu un petit peu plus tôt… Dans un entretien pour Téléfoot, Aubameyang a raconté que Medhi Benatia avait déjà tenté de le rapatrier… en janvier dernier.

« Ça donne envie d’aller à la guerre avec eux »

« A l’époque (en janvier), il m’avait dit : ‘tu es sûr, tu veux pas revenir en prêt ?’. Je lui ai répondu : ‘je pense que mon club ne va pas trop accepter par rapport à comment ça se passe’. Je ne comptais pas bouger de l’Arabie saoudite. Bon après, le club d’Al-Qadsiah a levé l’option pour terminer mon contrat. Et donc, à partir de là, j’ai commencé à recevoir des messages de Medhi, c’est trop marrant car je le vois venir, c’est trop marrant. Des messages, puis on s’appelle, et derrière j’ai eu Pablo Longoria. J’étais super content, ça donne envie d’aller à la guerre avec eux », a confié l’attaquant gabonais, déjà auteur d’un doublé contre le Paris FC.

