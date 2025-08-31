OM Mercato : Arthur Vermeeren rejoint l’Olympique de Marseille (officiel)

C’est officiel, Arthur Vermeeren quitte Leipzig et rejoint l’OM sous forme de prêt avec option d’achat.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce dimanche la signature d’Arthur Vermeeren, jeune milieu de terrain belge de 20 ans, en provenance du RB Leipzig. Formé à Lierse SK, KV Malines et Royal Antwerp, Vermeeren a fait ses débuts professionnels avec les Anversois en août 2022, remportant un triplé championnat–coupe–Supercoupe lors de sa première saison.

Vermeeren nouveau numéro 18

International belge depuis octobre 2023, il avait rejoint l’Atlético de Madrid en janvier 2024, mais n’a disputé que cinq matchs de Liga avant de partir en prêt au RB Leipzig, où il a accumulé 28 matchs de Bundesliga et sept de Ligue des Champions.

Reconnu pour sa technique, sa vision de jeu et sa maturité malgré son jeune âge, Vermeeren s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière à Marseille. Pour rappel, son arrivée se fait sous forme de prêt payant de 1,5 M€, avec une option d’achat non obligatoire estimée à 20M€. Il portera le numéro 18 sous le maillot olympien.