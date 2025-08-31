Dans un match marqué par le but d’Esteban Lepaul, encore angevin il y a quelques jours, le SCO et le SRFC n’ont pu se départager (1-1)

Désireux de se relancer après son naufrage à Lorient (0-4), le Stade Rennais se déplaçait ce dimanche après-midi sur la pelouse d’Angers. L’équipe d’Habib Beye pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à un but de sa recrue Esteban Lepaul, arrivé du SCO en milieu de terrain (un but que l’attaquant n’a pas célébré par respect pour Angers), sur un centre de Merlin, mais le SCO est revenu à hauteur dès l’entame de la deuxième mi-temps grâce à un but du jeune Prosper Peter (18 ans), de la tête.

Les supporters angevins en colère

Le SCO aurait pu prendre l’avantage sur une frappe de Mouton de peu à côté. Le SRFC a aussi eu une balle de 2-1 mais sur un corner de Merlin, Meïté n’a pas cadré sa tête. Au final, le nul est équitable. À noter que le but de Lepaul a provoqué a la colère de quelques supporters angevins situés de l’autre côté du stade, derrière le but de Brice Samba, qui ont lancé deux fumigènes sur la pelouse, entraînant une courte interruption de la partie et un rappel à l’ordre du speaker.