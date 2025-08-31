Rayan Cherki forfait, c’est Hugo Ekitike qui est appelé chez les Bleus.

Didier Deschamps avait surpris en n’appelant pas Hugo Ekitike chez les Bleus pour le rassemblement de septembre malgré la belle forme du nouvel attaquant de Liverpool. Mais c’est désormais chose faite. En effet, l’international Espoirs (5 sélections, 5 buts) a été appelé en renfort suite à la blessure de Rayan Cherki au quadriceps. Une première convocation pour l’ancien rémois, transféré de Francfort à Liverpool pour 90 millions d’euros cet été.