Auteur d’un doublé pour sa première apparition au LOSC hier à Lorient, Hamza Igamane a fait plaisir à son coach, Bruno Genesio.

Sitôt arrivé, sitôt lancé, et Hamza Igamane n’a pas déçu pour son premier match avec le LOSC. Hier soir, à Lorient, l’attaquant marocain a participé au festival offensif des Dogues, victorieux 7-1 au Moustoir, en signant un doublé à son entrée en jeu. De quoi ravir Bruno Genesio.

Giroud, Igamane, Fernandez-Pardo, ça promet !

«J’ai choisi de le lancer à la mi-temps, j’ai pensé que, vu le peu d’espace que nous avions pour attaquer, il pouvait nous rendre beaucoup de services, a commenté le coach du LOSC. Parce que c’est un joueur très technique, très habile dans les petits périmètres. Pour une première, c’est top pour lui. Ca va le mettre en confiance, et ça donne confiance à toute l’équipe». Une équipe qui, avec Igamane, Giroud et Fernandez-Paardo, devrait pouvoir s’appuyer sur une bonne attaque cette saison malgré le départ de Jonathan David, qu’Edon Zhegrova est en passe de rejoindre à la Juventus Turin.