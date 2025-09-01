L’Olympique Lyonnais ne limite pas ses recherches offensives à une seule piste. Alors que le club rhodanien discute activement pour Albion Rrahmani, un autre nom s’ajoute à la short-list : Rafa Mujica, l’attaquant espagnol évoluant à Al-Sadd (Qatar).

Un profil complémentaire

Formé au FC Barcelone et passé par plusieurs clubs espagnols avant de s’installer au Qatar, Mujica (26 ans) est un attaquant polyvalent, capable d’évoluer en pointe mais aussi dans un rôle de soutien. Ses qualités de mobilité et de finition séduisent les recruteurs lyonnais, en quête d’un renfort immédiat pour épauler l’attaque.

Le joueur veut venir

Rafa Mujica a clairement manifesté son désir de rejoindre l’OL. L’Espagnol voit dans le projet lyonnais une opportunité idéale pour relancer sa carrière en Europe et retrouver une visibilité au haut niveau.

Des négociations à venir

Si aucun accord n’a encore été trouvé entre l’OL et Al-Sadd, le fait que le joueur pousse pour un départ constitue un atout non négligeable pour les dirigeants lyonnais. L’OL avance donc désormais sur deux fronts offensifs : Rrahmani et Mujica, avec l’ambition de rapidement sécuriser un renfort en attaque.