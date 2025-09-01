LOSC Mercato : une 9e recrue à Lille, en attendant Mbemba !
Laurent Hess
1 septembre 2025
Le LOSC annonce l’arrivée d’un nouveau latéral gauche. Il arrive des Pays-Bas.
Après Giroud, Bodart, Ngoy, Perraud, Özer, Broholm, Correia et Igamane, les Dogues accueillent Calvin Verdonk en provenance du NEC Nimègue.
Verdonk doublera le poste de Perraud
L’international indonésien (10 sélections) doublera le poste d’une autre recrue, Romain Perraud. «Le LOSC annonce aujourd’hui la signature de Calvin Verdonk (28 ans). Le défenseur international indonésien (10 sélections) du NEC Nimègue (Pays-Bas), s’est engagé pour une durée de 3 ans, soit jusqu’en 2028», indique le club nordiste.