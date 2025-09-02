Lui aussi ancien footballeur, Benjamin Feindouno, frère de Pascal, a été retrouvé mort à son domicile de La Roche-sur-Yon, à l’âge de 42 ans.

Le club de Luçon a fait une annonce bien triste, ce mardi, en fin de matinée : deux de ses anciens joueurs, Benjamin Feindouno et Josué Boukoko, sont décédés. Le premier, frère cadet de Pascal Feindouno, était âgé de 42 ans. Il avait lui aussi été footballeur, étant formé à Lorient, où son aîné a joué, avant de passer par Le Poirée-sur-Vie, Saint-Lô, Luçon et La Roche-sur-Yon. Il vivait d’ailleurs toujours dans la ville vendéenne. Selon Ouest-France, son corps sans vie a été retrouvé en décomposition à son domicile. L’hypothèse d’une mort naturelle est privilégiée.

Le club de Luçon annonce que les obsèques de Benjamin Feindouno auront lieu demain mercredi à 13h au crématorium de La Roche-sur-Yon. Un hommage lui sera ensuite rendu au pôle associatif de la ville.