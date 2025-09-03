C’est une arrivée qui ne passera pas inaperçue. Selon les informations de « La Minute OM », Benjamin Pavard débarquera à Marseille mercredi prochain. Le défenseur international français rejoindra la cité phocéenne dans les prochaines heures, et son arrivée devrait marquer un tournant important pour le mercato olympien.

Un renfort de poids pour l’OM

Champion du monde 2018, ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan, Pavard apporte avec lui une expérience au plus haut niveau européen. Solide défensivement, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, il s’annonce comme un atout majeur pour renforcer l’arrière-garde de l’OM.

Une arrivée très attendue

L’heure précise de son atterrissage à Marseille sera communiquée ultérieurement, mais l’attente est déjà immense chez les supporters. L’accueil réservé à Pavard au Vélodrome s’annonce bouillant, tant le joueur symbolise une ambition nouvelle pour le club.

L’OM frappe fort

Avec Pavard, l’OM confirme sa volonté de se doter d’un effectif capable de rivaliser au sommet de la Ligue 1 et de viser haut en Europe.



