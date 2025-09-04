Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : 3 jeunes talents étrangers débarquent

Le mercato pour les joueurs professionnels est terminé en Europe mais l’AS Monaco s’apprête à enregistrer trois renforts pour son centre de formation. Selon Foot Mercato, il s’agit de l’attaquant danois Ekene Chukwuani (17 ans, Brondby), du milieu belge Matthias Wamu (16 ans, Genk) et du défenseur central Daryl Leunga Leunga (17 ans, Standard de Liège).

Stade Brestois : un défenseur central encore ciblé !

Même après la fermeture du mercato estival français, le Stade Brestois n’exclut pas de renforcer sa défense. « C’est vrai que dans mon esprit, si j’ai cette possibilité de trouver un défenseur central qui va apporter quelque chose à l’équipe, je vais le faire », a affirmé Grégory Lorenzi à Ouest-France. Le directeur sportif brestois évoque plusieurs options possibles, comme recruter un joueur libre ou utiliser un joker médical ou national.

FC Metz : Ballo-Touré a signé

Sans contrat depuis la fin de son aventure au Havre, Fodé Ballo-Touré s’est engagé pour une saison plus une autre en option avec le FC Metz. Le latéral gauche de 28 ans s’est entraîné dès hier mercredi avec le promu lorrain.

Stade Brestois : la FFF justifie les expulsions de Magnetti et Roy

La direction de l’arbitrage a rendu publique son analyse de la rencontre entre le SB29 et le RC Lens, au cours de laquelle Hugo Magnetti et Eric Roy ont été exclus. Au sujet du capitaine brestois, elle écrit : « Le capitaine brestois n°8 décide de manifester sa désapprobation de façon ostentatoire en s’adressant à l’arbitre assistant dans un mouvement répété de croisement à l’horizontale de ses bras ». Et quant à Éric Roy : « L’entraîneur de Brest se retrouve sur le terrain face aux arbitres. Il effectue plusieurs gestes contestataires avec ses bras et manifeste également sa désapprobation. L’arbitre décide finalement d’exclure l’entraîneur pour ce comportement ».

Le Havre : El-Hajjam a résilié son contrat

L’Equipe a révélé hier que Le Havre avait résilié le contrat d’Oualid El-Hajjam. L’arrière droit marocain de 34 ans n’a pas joué un seul match avec les pros la saison dernière, figurant à seulement deux reprises sur une feuille de match.

Stade Rennais : Molina balance sur le mercato !

Dans une vidéo dont il a le secret, Romain Molina a fait d’énormes révélations sur les coulisses du mercato rennais. On apprend ainsi qu’Esteban Lepaul ne fait pas l’unanimité en interne malgré son coût de 16 millions d’euros et un salaire multiplié par 10 par rapport à celui qu’il touchait à Angers ! Au sujet de Mahdi Camara, l’offre a été doublée par rapport à l’OGC Nice quant à Conrad Harder, son agent a manipulé les dirigeants rennais… qui ont tout de même surenchéri 2 ou 3 fois pour s’aligner sur ses demandes. « Ce qui est déjà fou, c’est qui est un scandale, glisse Molina.

Au sujet d’Embolo, le journaliste explique que l’AS Monaco n’en voulait plus à cause de sa vie hors-terrain (poids et sorties) et que le joueur attendait l’Arabie Saoudite jusqu’au dernier jour du mercato, lui qui émarge à 2,8 M€ net. « Monaco était désespéré pour le sortir, tout le milieu le sait. Il n’y avait personne dessus et et toi tu mets 13 + 2 M€ ? Au final, tu mets 30 millions sur Lepaul et Embolo, sans compter les salaires. Le problème, c’est la méthode. Tout cela ne pouvait-il pas être mieux anticipé ? Ce n’est pas normal… »

Ben Yedder encore condamné

Le tribunal correctionnel de Nice a condamné hier Wissam Ben Yedder (35 ans) a 150 jours-amendes à 600€ et à verser 60.000€ à son épouse, une moitié pour réparation des dommages et l’autre en frais de justice. Il a été reconnu coupable de violences psychologiques envers sa femme, avec qui il est en instance de divorce. Il devra également faire un stage de prévention pour la lutte contre les violences au sein du couple dans les six prochains mois. Wissam Ben Yedder est actuellement sans club après une expérience de quatre mois dans un club iranien, le FC Sepahan.

LOSC : Mbappé out pour la C3, Gomes sur le départ !

Le LOSC a communiqué son groupe pour la Ligue Europa et Ethan Mbappé n’y figure pas, tout comme André Gomes. Le milieu portugais est plus que jamais sur le départ, lui qui ne fait pas partie des plans de Bruno Genesio cette saison.