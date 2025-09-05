Stade Rennais : en maillot sexy, Salma Hayek envoie de l’amour aux supporters !

Les supporters du Stade Rennais ont eu droit à une surprise très glamour sur Instagram. Salma Hayek, compagne de François-Henri Pinault, a publié une photo qui fait sensation…

Vêtue d’un maillot orange fluo très sexy, l’actrice mexicaine a profité de l’occasion pour adresser un message chaleureux aux fans du club breton. « 59 tours autour du soleil et je continue de danser ☀️💃🏻 Santé à vous tous et merci pour votre amour 🎂🎉♥️ », a-t-elle écrit en légende sur Instagram, célébrant et sa proximité avec les supporters rennais. Le post a rapidement enflammé les réseaux sociaux, générant des milliers de likes et de commentaires enthousiastes.

Au-delà de l’effet glamour, ce geste symbolise le lien particulier entre la famille Pinault et le Stade Rennais. François-Henri Pinault, propriétaire du club, voit ainsi sa compagne s’afficher publiquement quasi aux couleurs du club, envoyant un message d’amour et de soutien aux fans. La photo a été partagée et commentée par de nombreux supporters, ravis de voir l’actrice rejoindre, même virtuellement, la communauté rouge et noir.

Entre glamour et passion pour le football, Salma Hayek a donc réussi son coup : attirer les regards tout en rappelant subtilement son attachement au Stade Rennais. Une belle manière de célébrer ses 59 ans tout en faisant vibrer le cœur des supporters bretons.