FC Nantes Mercato : les Kita ont déjà un transfert à 25 M€ en vue !

Auteur d’un début de saison intéressant dans les rangs du FC Nantes, le jeune défenseur central Tylel Tati (17 ans) pourrait bien être la prochaine grosse vente des Canaris en 2026.

🟥 Rumeur

Un possible départ de Tylel Tati (17 ans) du FC Nantes se confirme à l’été 2026. Déjà évoquée dans l’émission « Sans Contrôle », cette éventualité est confirmée par l’insider Emmanuel Merceron, bien informé sur les arcanes de la Maison Jaune.

« C’est quelqu’un qui répond présent dos au mur et qui ne ressent pas la pression. On nous a expliqué que c’était un peu le croisé entre le calme de Nathan Zézé et le talent brut de Bastien Meupiyou, a-t-il analysé sur Télé Nantes. C’est exactement ce qu’on est en train de voir. Il y a déjà beaucoup de scouts européens qui étaient présents à Strasbourg et à la Beaujoire samedi. Je pense que le plan du FC Nantes est qu’il fasse une très grosse saison et qu’il parte à l’étranger dès l’été prochain. »

Si Nathan Zézé a fait le choix de quitter le FC Nantes pour poursuivre sa carrière cet été en Arabie Saoudite, du côté de NEOM, Tati privilégiera-t-il la carte sportive s’il est poussé au départ à l’été 2026 ? Le journaliste Maxime Buchot l’espère, avec pourquoi pas un avenir plutôt envisagé en Angleterre, où les qualités intrinsèques du défenseur du FC Nantes pourraient faire des merveilles.