L’ancien des Girondins devrait lui aussi quitter le club lombard.

C’est officiel depuis ce vendredi : après une saison pleine de rebondissements, Ismaël Bennacer prend la direction de la Croatie pour rejoindre le GNK Dinamo Zagreb. L’international algérien quitte après un été mouvementé à l’AC Milan. Le milieu de terrain arrive à Zagreb pour passer sa visite médicale et parapher son contrat. Pour le Dinamo, il s’agit d’un « grand renfort », capable d’apporter son expérience européenne et son sens du jeu. Rappelant la richesse du parcours de l’Algérien, le club souligne aussi la force mentale que Bennacer a déjà démontrée face à l’adversité au plus haut niveau. Un engagement fortement salué du côté croate, où l’on s’attend à ce que l’ancien marseillais s’impose vite comme un élément clé du onze.

Adli attendu en Arabie saoudite

Et ce n’est pas tout puisque l’AC Milan devrait se délester d’un autre indésirable. Selon Foot Mercato, Yacine Adli, resté en marge de l’effectif cet été. Milan est en discussions avancées avec le club saoudien d’Al Shabab, déterminé à ramener l’ancien Bordelais à Riyad, « mais la principale difficulté reste à convaincre le joueur, qui a repoussé toutes les options jugées « exotiques » lors du mercato estival dont la Russie et le Qatar », précise « FM », qui ajoute qu’un club turc et une formation grecque sont en embuscade et pourraient revenir à la charge dans les prochains jours. A suivre, donc…