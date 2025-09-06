Après des années de soutien inconditionnel à Pablo Longoria et à la gouvernance de l’OM, Frank McCourt doit désormais faire face à une réalité économique implacable et cherche de nouvelles recettes pour financer l’avenir du club.

Revirement de situation à l’OM et celle-ci est directement liée à la LFP. Jusqu’en 2025, Frank McCourt et Pablo Longoria étaient alignés derrière Vincent Labrune et en bons termes avec Nasser al-Khelaïfi, notamment pour le projet DAZN et les négociations autour des droits télé. Désormais, le ton a changé. Selon L’Équipe, cette nouvelle posture s’explique avant tout par des considérations économiques.

Entre 2021 et 2024, McCourt avait mis sur la table près de 90 millions d’euros pour sécuriser les mercatos, complétés par des aides publiques post-Covid, permettant au club phocéen d’éviter des déficits trop importants. Mais l’Américain a récemment admis qu’il ne pouvait plus suivre le rythme. En 2024-2025, il a injecté près de 150 millions de dollars de sa poche et la pression financière devient palpable. Pour continuer à soutenir l’OM et préparer l’avenir, McCourt doit désormais trouver de nouvelles sources de revenus.

Aujourd’hui, les alliances sont mises à l’épreuve par la nécessité de générer des revenus nouveaux et durables, afin de maintenir la compétitivité de l’OM sur le marché et sur le terrain. La prochaine réunion du conseil d’administration de la LFP, prévue le 15 septembre, s’annonce explosive. Longoria, revenu de sa suspension, pourra enfin défendre sa vision et présenter ses projets pour l’OM et pour la Ligue. Pour McCourt, il s’agit de trouver l’équilibre entre ambition sportive et réalité financière.