OM Mercato : un autre cador que la Juve a tenté Balerdi, son départ déjà programmé !

Et si l’histoire de Leonardo Balerdi à l’Olympique de Marseille était déjà écrite ? Alors que le défenseur argentin est devenu au fil des saisons un cadre incontournable du club phocéen, son avenir s’écrit de plus en plus loin de la Canebière.

🟥 Rumeur

Le début de saison de Leonardo Balerdi pourrait lui coûter cher. Selon La Tribune Olympienne, plusieurs clubs de prestige se sont déjà positionnés sur le dossier, parmi lesquels la Juventus… mais aussi l’Atlético de Madrid.

Pour autant, l’OM n’a pas opposé de veto catégorique à un transfert cet été. Le club phocéen, en quête de liquidités, ne serait pas fermé à une vente. Mais une condition n’a pas été remplie : l’absence d’offre jugée suffisamment intéressante. Résultat, Balerdi est resté au Vélodrome, où il continue d’évoluer comme un pilier défensif sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Le rendez-vous est désormais pris pour l’été prochain. Tout laisse penser que l’Argentin sera l’un des grands animateurs du mercato 2026, lui qui arrive à un âge charnière (26 ans) et qui possède une belle cote sur le marché européen. La Juve, à la recherche de sang neuf derrière, reste attentive, tandis que l’Atlético voit en lui un profil compatible avec la philosophie défensive de Diego Simeone. D’autres clubs pourraient également entrer dans la danse si Balerdi confirme sa solidité en Ligue 1.

Pour l’OM, ce départ serait un tournant. Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Balerdi a connu des débuts compliqués, souvent critiqué pour ses erreurs de concentration. Mais avec le temps, il a gagné en régularité et s’est imposé comme l’un des tauliers de la défense marseillaise. Aujourd’hui, il symbolise même l’état d’esprit d’un groupe en reconstruction permanente.

Reste à savoir quel sera le choix final de l’Argentin. Partira-t-il pour découvrir un nouveau championnat et franchir un cap dans sa carrière, ou choisira-t-il de prolonger l’aventure à l’OM où il a su faire taire ses détracteurs ? Une chose est sûre : son nom risque d’agiter les rumeurs tout au long des prochains mois.