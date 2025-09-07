Le samedi 30 août 2025 restera gravé dans les mémoires. Dylan Deschamps, fils unique du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, a épousé sa compagne de longue date, Mathilde Cappelaere. En couple depuis près de huit ans, les deux tourtereaux ont célébré leur amour lors d’une cérémonie civile à la mairie de Nice, orchestrée dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère intime et émouvante, loin des projecteurs médiatiques. Les invités, triés sur le volet, ont pu assister à l’union de ce couple discret mais très apprécié. Parmi les personnalités présentes, on a pu apercevoir plusieurs figures emblématiques du monde du sport et de la télévision française. L’événement a ainsi combiné élégance, émotion et une touche de glamour sans ostentation.

Après la cérémonie, les jeunes mariés et leurs invités se sont rendus au Cap Estel, un luxueux hôtel situé sur la Côte d’Azur, pour poursuivre les festivités. Ce lieu, offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée, a servi de cadre idyllique pour immortaliser ce moment unique. La décoration raffinée, l’ambiance conviviale et les nombreux témoignages de proches ont contribué à faire de cette journée un souvenir inoubliable.

Didier Deschamps aux anges

Les jeunes mariés ont exprimé leur bonheur tout au long de la journée. Mathilde Cappelaere a affiché son bonheur et sa joie en montrant son alliance, tandis que Dylan Deschamps a partagé des moments de la cérémonie et de la réception, témoignant de l’émotion et de la joie qui régnaient parmi les convives. Les discours, les rires et la danse ont rythmé cette journée exceptionnelle, marquée par la tendresse et la complicité du couple.

Ce mariage a également été l’occasion pour la famille Deschamps de réunir proches, amis et figures publiques dans un cadre chaleureux et harmonieux. La combinaison de discrétion, de prestige et de convivialité a fait de cette union un événement marquant sur la Côte d’Azur, et un exemple parfait de célébration élégante et mémorable.

Dylan Deschamps et Mathilde Cappelaere entament ainsi un nouveau chapitre de leur vie, entourés de leurs familles et amis, et laissent derrière eux des souvenirs impérissables pour tous ceux qui ont eu la chance de partager ce moment unique.