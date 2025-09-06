L’ancien attaquant de l’ASSE et de l’OM Bafé Gomis n’a pas apprécié la déclaration de Pierre Ménès sur le passage de son fils dans un club de 93 où il n’y avait que des joueurs de couleur…

Ce samedi, deux jours après sa participation à une émission de télévision dans laquelle il a rappelé que son fils a un jour décidé d’arrêter le football parce que, dans son club du 93, il n’y avait que des joueurs de couleur qui ne lui faisaient pas de passes et ne voulaient pas prendre leur douche avec lui, Pierre Ménès a tenté de se défendre. Dans une courte vidéo, il a condamné ceux qui le traitent de raciste, lui l’ami de nombreux joueurs d’origine étrangère, tel Bafé Gomis.

« Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement »

Sauf que l’ancien attaquant de l’ASSE et de l’OM condamne ce soir ces propos inacceptables : « Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement. Appeler à la haine et à la division est indigne. La force de l’équipe de France, 2 fois championne du monde, c’est sa diversité. Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau ! ».

La polémique n’est pas prête de retomber puisque beaucoup de monde suit la roue de Bafé Gomis et condamne un Pierre Ménès actuellement au… Maroc.