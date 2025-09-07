OL Mercato : Malick Fofana fait des révélations sur son été agité
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL Mercato : Malick Fofana fait des révélations sur son été agité

Malick Fofana en action lors du match de la Belgique sur la pelouse du Liechtenstein.
Raphaël Nouet
7 septembre 2025

Actuellement en sélection belge, Malick Fofana a confirmé avoir eu deux touches pour quitter l’OL cet été mais avoir favorisé son temps de jeu pour continuer à progresser.

Auteur d’un excellent début de saison avec l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana a été passeur décisif à Lens (1-0), auteur d’un but magnifique contre Metz (3-0) et à l’origine de l’expulsion d’Egan Riley lors de l’Olympico (1-0). Grâce à lui, les Gones réalisent un carton plein totalement inespéré. Et le mieux, c’est que l’ailier gauche va rester entre Rhône et Saône au moins jusqu’en janvier ! Dans une interview à un média belge, il est revenu sur son été agité et les raison qui l’ont poussé à repousser les avances de Liverpool et Chelsea.

« Il est plus important que je joue beaucoup et cela doit se faire à Lyon »

« Il y a eu de l’intérêt de la part de ces deux clubs, mais finalement rien de concret. J’ai envisagé un transfert, mais maintenant, je pense qu’il est plus important que je joue beaucoup, et cela doit se faire à Lyon. Parce que j’ai encore des progrès à faire. »

A seulement 20 ans, Malick Fofana a sans doute des progrès à accomplir mais il est déjà impressionnant. Et il récupère vite puisque, touché contre l’OM, il avait laissé sa place en seconde période mais est déjà sur pied et devrait participer sans problème au déplacement de l’OL à Rennes lors de la prochaine journée, le dimanche 14 septembre.

MercatoOL
#A la une

Les plus lus

Malick Fofana en action lors du match de la Belgique sur la pelouse du Liechtenstein.
Mercato...

OL Mercato : Malick Fofana fait des révélations sur son été agité

Par Raphaël Nouet
Thiago Alcantara
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende de retour au Barça, Flick se frotte les mains !

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : en feu, Kilmer Sports lance déjà le mercato d’hiver ! 

Par Bastien Aubert
Timothy Weah (OM)
Ligue 1...

OM : une recrue estivale blessée en sélection, alerte rouge à Marseille ! 

Par Bastien Aubert
Didier Deschamps
Equipe de France...

PSG – FFF : le torchon brûle après les blessures de Dembélé et Doué, Deschamps prêt à vider son sac ?

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'ASSE lors du match dans le Chaudron contre Grenoble.
ASSE...

ASSE : le joli clin d’œil des Socios Verts pour l’achat des actions

Par Raphaël Nouet
Adrien Rabiot
Mercato...

OM Mercato : Benatia aurait bouclé un plus gros coup que Rabiot en 2024 ! 

Par Bastien Aubert
Didier Deschamps
Equipe de France...

Equipe de France : le fils de Didier Deschamps s’est marié 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Stade Rennais Mercato : Stassin (ASSE), un plan B à Mikautadze (OL) !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan
ASSE...

ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan

Par Laurent Hess
Désiré Doué, lors du match de l'équipe de France face à l'Ukraine.
Ligue 1...

PSG : c’est confirmé, Doué manquera aussi le Classico !

Par Raphaël Nouet
Le milieu de l'OL Mahamadou Diawara lors du match amical contre Hambourg.
Mercato...

OL Mercato : un nouveau départ acté !

Par Raphaël Nouet
Bafé Gomis au micro de DAZN la saison dernière, avant un match de l'ASSE.
ASSE...

ASSE, OM : Bafé Gomis condamne Pierre Ménès après ses propos polémiques !

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé entouré de ses coéquipiers au moment de sa sortie lors d'Ukraine-France.
Equipe de France...

PSG : le club avait prévenu la FFF avant les blessures de Dembélé et Doué !

Par Raphaël Nouet
Cristiano Ronaldo célébrant la victoire du Portugal en Ligue des Nations.
International...

La réponse magistrale de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi (vidéo)

Par Raphaël Nouet
Ismaël Bennacer lors d'un match amical entre l'Algérie et la Suède.
Mercato...

OM Mercato : Ismaël Bennacer aurait finalement pu venir !

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps lors du match entre l'Ukraine et la France vendredi dernier.
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps rappelle un joueur inattendu pour remplacer Dembélé et Doué

Par Raphaël Nouet
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti.
FC Barcelone...

FC Barcelone : depuis le Brésil, Ancelotti favorise le Real Madrid au détriment des Blaugranas !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Thierry Henry rigolant lors d'une cérémonie.
Equipe de France...

Equipe de France : le clin d’œil sympa de Thierry Henry à Kylian Mbappé

Par Raphaël Nouet
Robert Lewandowski lors d'un entraînement de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la direction a pris une décision définitive pour Lewandowski

Par Raphaël Nouet
Zinédine Zidane, lors d'une apparition publique à l'occasion d'un grand prix de Formule 1.
Equipe de France...

Equipe de France : Zinédine Zidane détourné des Bleus par un géant turc ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Louis Leca, heureux après la victoire du RC Lens sur le Stade Brestois !
Mercato...

RC Lens Mercato : un très bon plan de Leca a fuité mais…

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi célébrant un but du PSG à Toulouse avec ses partenaires.
Ligue 1...

PSG : Hakimi préservé par le Maroc pour éviter une Dembélé ?

Par Raphaël Nouet
Franco Mastantuono et Arda Güler discutant avant de tirer un coup franc avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : après Mastantuono, un autre Merengue dit du bien du FC Barcelone

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet