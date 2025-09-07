Actuellement en sélection belge, Malick Fofana a confirmé avoir eu deux touches pour quitter l’OL cet été mais avoir favorisé son temps de jeu pour continuer à progresser.

Auteur d’un excellent début de saison avec l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana a été passeur décisif à Lens (1-0), auteur d’un but magnifique contre Metz (3-0) et à l’origine de l’expulsion d’Egan Riley lors de l’Olympico (1-0). Grâce à lui, les Gones réalisent un carton plein totalement inespéré. Et le mieux, c’est que l’ailier gauche va rester entre Rhône et Saône au moins jusqu’en janvier ! Dans une interview à un média belge, il est revenu sur son été agité et les raison qui l’ont poussé à repousser les avances de Liverpool et Chelsea.

« Il est plus important que je joue beaucoup et cela doit se faire à Lyon »

« Il y a eu de l’intérêt de la part de ces deux clubs, mais finalement rien de concret. J’ai envisagé un transfert, mais maintenant, je pense qu’il est plus important que je joue beaucoup, et cela doit se faire à Lyon. Parce que j’ai encore des progrès à faire. »

A seulement 20 ans, Malick Fofana a sans doute des progrès à accomplir mais il est déjà impressionnant. Et il récupère vite puisque, touché contre l’OM, il avait laissé sa place en seconde période mais est déjà sur pied et devrait participer sans problème au déplacement de l’OL à Rennes lors de la prochaine journée, le dimanche 14 septembre.