L’OL s’est mis d’accord avec le Royal Antwerp pour le prêt avec option d’achat de son jeune milieu Mahamadou Diawara (20 ans).

L’opération dégraissage continue du côté de l’Olympique Lyonnais. Ce samedi soir, Fabrizio Romano, confirmé par le journaliste du Parisien Benjamin Quarez, annonce que les Gones se sont mis d’accord avec le Royal Antwerp pour le prêt avec option d’achat de Mahamadou Diawara.

Le prêt est payant et rapporte 250.000€ à l’OL. L’option d’achat est fixée à 3 M€, avec 15% sur une future plus-value. Diawara s’envolera pour la Belgique lundi afin d’y passer sa visite médicale et de signer son contrat dans la foulée.