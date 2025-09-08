Raphinha furieux contre Disneyland Paris : le parc réagit et promet une surprise à son fils
EX-Strasbourg : Chelsea refuse une offre record pour Andrey Santos

EX-Strasbourg : Chelsea refuse une offre record pour Andrey Santos
Louis Chrestian
8 septembre 2025

L’été londonien a été marqué par une proposition insensée. Andrey Santos, 21 ans, a décliné une fortune proposée par Al-Qadsiah, qui avait mis plus de 68,5 millions d’euros sur la table pour s’offrir le jeune milieu de Chelsea. Plus fort encore, le joueur a balancé vers le sportif, préférant batailler en Premier League plutôt que plier sous l’or saoudien. C’est un signal fort envoyé par le club comme par son talent brésilien : l’avenir s’écrit à Stamford Bridge.

Chelsea face à des offres XXL pour Andrey Santos

En plein tumulte du marché, les Blues n’ont pas tremblé : ce dossier, ils l’ont verrouillé. En plus de la proposition vertigineuse venue d’Arabie saoudite, West Ham a mis près de 52 millions d’euros pour attirer le Brésilien. Résultat ? Double refus, club et joueur ayant rapidement fermé la porte. En interne, la position est limpide : Santos représente un investissement d’avenir, un profil promis à une montée en puissance dans l’effectif, malgré la présence de concurrents comme Enzo Fernández et Moisés Caicedo.

Le choix fort d’Andrey Santos : l’ambition sportive avant tout

Pourquoi repousser un contrat qui aurait changé sa vie ? Pour Andrey Santos, la priorité est claire : s’imposer à Chelsea, prendre sa place avec le Brésil, et viser la Coupe du Monde 2026. À vingt-et-un ans, déjà trois sélections et une première expérience en Angleterre, l’appel du très haut niveau prime sur tout. Il sait qu’un départ vers un championnat exotique pourrait compromettre ses chances internationales. Chelsea lui offre l’environnement, la concurrence et la visibilité nécessaires pour briller parmi les meilleurs.

L’été brûlant d’un milieu prometteur

Rentré de prêt à Strasbourg, Santos n’a pas perdu de temps. Il a déjà pris part aux trois premiers matches des Blues, totalisant 48 minutes et un impact immédiat. On retient sa projection offensive face à Crystal Palace – une frappe qui a frôlé l’ouverture du score – et sa générosité dans les duels contre West Ham. Certes, la concurrence est rude, mais l’entraîneur Enzo Maresca l’a dit sans détour : le Brésilien fait partie intégrante du projet, aucune vente n’est envisagée, signe d’un plan sur la durée pour le club londonien.

Ce que cela révèle des plans des Blues et du joueur

On ne retient pas un jeune de ce calibre en repoussant des sommes records par hasard. Chelsea parie sur le développement progressif de ses pépites, tout en valorisant des profils à la forte attractivité comme Enzo Fernandez. Côté Santos, la décision traduit une grande lucidité : il préfère devenir incontournable au plus haut niveau, en Premier League et en sélection, plutôt que de céder aux sirènes étrangères. Cet été brûlant, sur fond de millions, consacre le choix de l’ambition avant celui du confort financier.

