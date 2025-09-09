Samedi soir, l’ASSE se déplace à Clermont. Un match compliqué pourrait bien attendre les Verts…

Après Laval, Rodez, Boulogne-sur-Mer et Grenoble, l’ASSE se déplacera à Clermont samedi soir. Un « petit derby » qui pourrait bien être le premier vrai test pour les Verts cette saison, comme le fait remarquer Poteaux Carrés ce lundi. En effet, Clermont sera le premier adversaire de la première partie de tableau que l’ASSE affrontera.

Clermont toujours invaincu

Le Clermont foot est 7e de L2, et toujours invaincu, avec 3 nuls (Dunkerque, Troyes et Laval) et 1 victoire (Grenoble). Sauvé en barrage contre Boulogne-sur-Mer, Clermont peut s’appuyer sur une ossature expérimentée, avec les anciens stéphanois Kader Bamba (31 ans) et Henri Saivet (34 ans), mais aussi l’attaquant Diedhiou (33 ans), le milieu Gastien (37 ans), et les défenseurs Salmier (33 ans) et Caufriez (28 ans), qui ont tous connu la L1. Avec 3 buts encaissés, Clermont s’appuie sur la meilleure défense de L2. Qui recevra la meilleure attaque samedi. Méfiance, donc, surtout qu’on ne peut pas dire que l’ASSE ait brillé lors de ses deux derniers matches, à Bologne (1-0) et face à Grenoble (1-1)…