Entré en jeu lundi soir face à la Serbie, Louis Leroux (19 ans) a inscrit le deuxième but des Bleuets et s’est illustré comme l’un des grands artisans du succès tricolore en amical (3-0). Une prestation qui confirme ses promesses au FC Nantes.

Louis Leroux n’est pas prêt d’oublier sa première sortie avec l’équipe de France Espoirs. Hier, en amical, les Bleuets ont laminé les Serbes (3-0) et le milieu offensif du FC Nantes a particulièrement brillé.La rencontre a débuté de la plus belle des manières pour les siens. À peine une minute de jeu et déjà un éclair de génie : Mathys Tel décochait une frappe somptueuse du gauche pleine lucarne pour lancer les hostilités. Le public du Moustoir était conquis et les jeunes Serbes déjà assommés.

Au retour des vestiaires, Thierry Henry décidait de lancer Louis Leroux à la mi-temps. Un choix gagnant. À la 56e minute, parfaitement servi par Christian Mawissa, le Nantais ajustait une frappe croisée du gauche pour tromper le portier adverse et faire le break. Une réalisation pleine de sang-froid qui confirmait son instinct de buteur. Mais Leroux n’avait pas dit son dernier mot : dans le temps additionnel, il déposait un coup franc millimétré sur la tête de Tel, qui s’offrait ainsi un doublé. Une passe décisive pour parfaire sa copie et conclure une soirée de rêve.

Avec cette victoire nette (3-0), l’équipe de France Espoirs lance parfaitement sa rentrée de septembre et rassure sur l’état de forme de ses jeunes talents. De son côté, Leroux revient à Nantes avec la confiance gonflée à bloc. Une excellente nouvelle pour Luis Castro à l’approche d’un déplacement toujours périlleux à Nice ce week-end (19h).