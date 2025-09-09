L’ancien attaquant du FC Nantes a été écarté après s’en être pris à une journaliste qui l’avait critiqué…

Passé de Nantes à l’Aris Salonique cet été, Tino Kadewere parler de lui ce mardi. L’attaquant a été écarté de la sélection zimbabwéenne pour le match de qualifications pour la Coupe du monde perdu face au Rwanda (0-1) car il s’est emporté contre une journaliste à l’entraînement lundi, un « incident » confirmé par la Fédération zimbabwéenne qui a publié un communiqué dénonçant son attitude.

Kadewere écarté pour avoir insulté une journaliste

« La Fédération zimbabwéenne de football exprime ses profonds regrets concernant l’incident survenu au stade Orlando lors de la séance d’entraînement ouverte aux médias des Warriors, impliquant le joueur de l’équipe nationale Tinotenda Kadewere et la journaliste Yvonne Mangunda. La ZIFA condamne fermement toute forme d’abus envers les médias. Les journalistes sont une partie essentielle du football, et nous nous engageons à veiller à ce qu’ils puissent exercer leurs fonctions sans crainte ni intimidation. » Selon The Harare Times, Kadewere (29 ans) aurait touché la journaliste en marge de l’entraînement d’hier, au niveau de la poitrine, et l’aurait insultée alors qu’il se trouvait devant ses coéquipiers, le staff et des officiels. Pas glorieux…