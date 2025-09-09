OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
France – Islande : Olise malheureux, Mbappé et Barcola buteurs… les notes des Bleus

France – Islande : Olise malheureux, Mbappé et Barcola buteurs… les notes des Bleus
Laurent Hess
9 septembre 2025

Menée suite à une grosse bourde de Michaël Olise, l’équipe de France a fini par s’imposer contre l’Islande (2-1), malgré l’expulsion d’Aurélien Tchouaméni. Voici nos notes pour les Bleus…

MAIGNAN (5)

Il n’a rien pu faire sur l’ouverture du score de Gudjohnsen, à bout portant. Très peu sollicité le reste du temps, mais vigilant.

KOUNDE (5), puis GUSTO

Défensivement, Koundé n’a pas été mis en difficulté mais son apport offensif est resté limité. Remplacé par GUSTO, peu avant l’expulsion de Tchouameni. Le défenseur de Chelsea s’est contenté de bien défendre.

KONATE (6)

De bonnes couvertures, solide dans les duels. Sobre et efficace.

UPAMECANO (5)

On l’a senti un peu moins costaud que face à l’Ukraine. Et que Konaté. Mais il a quand même rendu une copie propre.

Théo HERNANDEZ (4)

Il a tenté d’apporter le surnombre en attaque. Mais rien de bien déstabilisant pour la défense islandaise, disciplinée et agressive. Et défensivement, il n’a pas franchement respiré la sérénité.

TCHOUAMENI (2)

Excellent contre l’Ukraine, Tchouameni a encore répondu présent. Une présence de chaque instant, belle ouverture pour Thuram (32e), et c’est lui qui a initié le but de Barcola en mettant Mbappé sur orbite. Mais son tacle mal maitrisé a contraint les Bleus à finir à 10 contre 11 pendant près d’une demi-heure…

KONE (6)

Koné aussi a confirmé ses bonnes dispositions. Des récupérations, de la percussion. Il s’impose chez les Bleus.

BARCOLA (6), puis COMAN

Pas simple pour Barcola de se décaler à droite… Mais le Parisien a été l’un des premiers Bleus en action avec des accélérations, des décalages et une volée de peu au dessus (36e). Récompensé par son but, offert sur un plateau par Mbappé. Remplacé par COMAN, auteur d’un bon service pour Mbappé (72e).

OLISE (3), puis EKITIKE

Olise a mis les Bleus dans la panade avec sa passe en retrait qui a entraîné l’ouverture du score islandaise. Une erreur grossière ! Il a essayé de se rattraper, mais a manqué de réussite en expédiant une frappe lumineuse sur la bare d’Olafsson (53e). Remplacé dans le temps additionnel par EKITIKE.

THURAM (6), puis RABIOT

Positionné à gauche, Thuram a été le Bleu le plus dangereux de la première mi-temps. Après avoir buté deux fois sur Olafasson (16e, 32e) et placé un coup de tête au dessus (19e), c’est lui qui a provoqué le penalty de l’égalisation à 1-1. Remplacé par RABIOT après l’expulsion de Tchouameni. L’ancien du PSG et de l’OM a été copieusement sifflé par le public du Parc des Princes, à son entrée en jeu et à chacune de ses prises de balle.

MBAPPE (7)

Le capitaine tricolore n’a pas tremblé pour convertir le penalty obtenu par Thuram. En pointe, il n’a pas eu beaucoup de bons ballons en première mi-temps malgré ses appels et ses décrochages. Et son accélération suivie d’un caviar pour Barcola a permis aux Bleus de prendre l’avantage. Proche du doublé quand il a buté sur la main ferme d’Olafsson (72e).

