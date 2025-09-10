Leonardo Balerdi dans la tourmente : la presse argentine ne l’épargne pas !

« Il n’a pas su saisir sa chance. » Cette formule, sèche, résume la nuit douloureuse vécue par Leonardo Balerdi sous le maillot argentin. Chahuté à l’OM, pointé du doigt en sélection, le défenseur central de 26 ans se retrouve au cœur d’une spirale négative, cristallisée par une pluie de critiques venues d’Amérique du Sud après la défaite face à l’Équateur (1-0).

Saison compliquée à l’OM : Balerdi sous pression

C’est un début de saison éprouvant pour Balerdi à l’Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable, il enchaîne pourtant les matches sans rassurer. Face au Stade Rennais puis au Paris FC, il se troue sur des actions de but qui coûtent cher à l’équipe. Contre l’OL, c’est en couvrant mal son vis-à-vis qu’il met CJ Egan-Riley dans une dangereuse posture, jusqu’à l’expulsion du Marseillais sur une faute évitable. Son implication sur le but lyonnais – attribué un temps contre son camp – n’a rien arrangé à son image.

La direction marseillaise, qui l’a jugé intransférable et l’a prolongé jusqu’en 2028, s’interroge sur sa capacité à endosser le costume de patron. Six saisons consécutives à l’OM, du jamais vu depuis l’ère Longoria-Benatia, mais la frustration gagne les supporters, lassés de voir leur défenseur accumuler les erreurs décisives.

Une titularisation décisive contre l’Équateur

La trêve internationale devait lui permettre de se relancer. Benché lors du succès argentin contre le Venezuela, Balerdi profite de la suspension de Cuti Romero pour débuter face à l’Équateur, dans ce rendez-vous crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Balerdi, déjà dans le viseur de la presse locale, était attendu au tournant pour combler l’absence de Romero. Mais la soirée tourne court. Opposé à Enner Valencia, il se découvre trop sur l’action fatale qui amène l’expulsion de son coéquipier Otamendi. Ce fait de jeu relance les débats sur sa solidité au plus haut niveau, alors que la défense argentine semblait si sûre d’elle depuis des mois.

La presse argentine descend Balerdi en flèche

Les médias argentins ne laissent aucune échappatoire à Balerdi. TyC Sports, d’abord mesuré, souligne : « Il jouait bien jusqu’à ce que Valencia prenne le dessus et qu’Otamendi soit expulsé. Il défendait en un contre un, s’est découvert et a pris des risques. »

Clarin n’accorde qu’un 4 au Marseillais : « Très faible, surtout dans ses dernières actions et sur celle qui a entraîné l’expulsion d’Otamendi. Souvent mal placé, il a généré du danger dans sa propre zone. » Même verdict chez Olé, avec une nouvelle note de 4 : « Son marquage sur Valencia est défaillant lors de l’expulsion d’Otamendi. Il s’est montré imprécis, laissant planer de gros doutes sur sa performance. »

Les supporters lui en veulent…

La réaction populaire ne s’est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters n’ont pas mâché leurs mots : « Sa grossière erreur a coûté cher », « Encore une mauvaise prestation ». Certains appellent déjà à un retour rapide de Romero dans le onze, n’estimant plus Balerdi capable de tenir le niveau exigé au sein de la sélection.

À l’OM, la situation n’est guère plus apaisée. Bien que son statut d’intransférable soit maintenu et que sa valeur flirte avec les 20 millions d’euros, la question de sa légitimité commence à se poser. La confiance, rongée par les erreurs et la pression, vacille.

Pour Leonardo Balerdi, la pente se fait raide. Chaque apparition devient un test, chaque erreur une source d’exaspération chez les fans, autant en Provence qu’en Argentine. Plus que jamais, le défenseur va devoir prouver qu’il peut surmonter cette tempête, alors que l’ombre du doute s’épaissit autour de son avenir de leader défensif.