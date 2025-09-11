Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Disasi voulait revenir

Dans une interview au Média Carré, Axel Disasi a révélé avoir fait pression pour que Chelsea le prête cet été à l’ASM : « Entre les approches de Bournemouth et de West Ham, Monaco est arrivé et cela m’a profondément touché. J’ai passé trois années incroyables à Monaco. À leur arrivée, tous les souvenirs sont revenus. Monaco, c’est chez moi. J’espérais que Chelsea trouverait une solution pour me permettre de partir en prêt […] J’ai insisté jusqu’à la dernière minute pour aller à Monaco ! ».

Paris FC : Ferracci fait le bilan du mercato

Invité de RMC hier soir, le président du PFC, Pierre Ferracci, a dressé le bilan du mercato de son club, promu mais nouveau riche de Ligue 1, expliquant que lui et son équipe avaient tablé sur une enveloppe un peu plus élevée que les 40 M€ dépensés : « On a fait un mercato intelligent, on a un effectif de qualité pour jouer ce qu’on veut jouer: essayer de se maintenir sans avoir trop d’inquiétude. Tout le monde juge notre recrutement équilibré. On le complétera sans doute un peu en janvier, et on a encore le droit à un joker. On a recruté huit joueurs, on est contents. On a mis quelques dizaines de millions d’euros (sur la table). On a gardé nos meilleurs joueurs. On est plutôt en tête de gondole en termes d’acquisition (de joueurs). Les achats? On n’a pas atteint le plafond qu’on s’était fixé. C’est autour d’une quarantaine de millions d’euros. On s’était fixé une base un peu plus élevée. On va voir comment on la complète. On a le droit à un joker, on regarde. Mais on a un effectif de qualité. On est confiant pour la saison qui s’annonce même si elle sera difficile pour un promu ».

FC Metz : Ba prolonge finalement

En fin de contrat depuis le 1er juillet, Ousmane Ba a finalement prolongé avec le FC Metz jusqu’en 2027. Le gardien de but sénégalais a été formé à Génération Foot avant de rejoindre la Lorraine en 2020, à sa majorité. Il a été prêté les deux dernières saisons, d’abord à Cholet, ensuite à Seraing, en Belgique.