L’OL n’a pas eu le moindre répit. Entre la nécessité absolue de renflouer les caisses et l’urgence de bâtir une équipe compétitive, la direction a tout chamboulé. Le choix du nouveau coach Paulo Fonseca a catalysé ce renouveau, mais l’état d’alerte financière a dicté le tempo des opérations estivales, focalisées sur un objectif : trouver enfin ce fameux numéro 9.

Georges Mikautadze et Malick Fofana, symboles d’un vestiaire chamboulé

Transfert surprise pour Georges Mikautadze vers Villarreal CF : un coup nécessaire côté finances, mais qui prive Lyon d’un vrai buteur. À l’inverse, Malick Fofana a décidé de rester, poussé par un échange franc avec la présidence, et commence fort la saison avec un but et une passe décisive en trois sorties.

Maupay à l’OL en joker : l’option qui fait débat

Au fil du mercato, le nom de Neal Maupay est revenu. Son profil interroge, et la direction lyonnaise ne cache pas son manque criant d’un buteur : « Il nous manque un numéro 9 », admet Gerlinger. Malgré l’insistance de l’OL, le dossier n’a jamais abouti. Paulo Fonseca, prudent, n’est pas totalement convaincu de l’apport immédiat de l’attaquant français.

Quelle offensive pour la suite ? Le mercato reste ouvert

Rien n’est figé à Lyon : le budget est surveillé, mais la possibilité d’un joker offensif demeure telle une carte cachée. Pas question de précipiter l’arrivée d’un attaquant. Gerlinger temporise « Un joker comme Maupay ? On travaille sur toutes les possibilités. Mais il faut la conviction que c’est le bon choix. Le dernier jour, nous avons évoqué un joueur possible avec Paulo Fonseca, mais il n’était pas convaincu. On préfère garder du budget pour janvier. Si l’opportunité est évidente, oui. Sinon, non. »