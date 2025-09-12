En conférence de presse avant LOSC-Toulouse, Bruno Genesio a fait un point sur son groupe.

À deux jours du choc entre le LOSC et Toulouse (dimanche 15h), Bruno Genesio a livré un état des lieux précis de son effectif lors de la conférence de presse d’avant-match. L’entraîneur lillois a d’abord rassuré sur la condition physique de plusieurs éléments.

La tuile pour Meunier

« Olivier Giroud va bien, il s’est entraîné et il postule à une place dans le groupe pour le match contre Toulouse. Ethan Mbappé revient, il est apte. Calvin Verdonk et Chancel Mbemba sont arrivés pendant la trêve et postulent pour dimanche. Tiago Santos est apte également. » De leur côté, Ngal’ayel Mukau et André Gomes sont eux aussi à nouveau disponibles. En revanche, certains joueurs manqueront à l’appel. Genesio a confirmé : « Thomas Meunier ne sera pas dans le groupe, comme Ousmane Touré et Marc-Aurèle Caillard. »

Un communiqué du club est venu préciser la situation de l’international belge. Le LOSC a annoncé que « son défenseur international belge, Thomas Meunier, a récemment subi une intervention chirurgicale au niveau de l’aine. » Toujours selon le communiqué, « cette opération, réalisée avec succès à Anvers, entraînera une indisponibilité du joueur de quelques semaines. » Le club nordiste conclut en adressant un message de soutien à son latéral droit : « Le club souhaite à son joueur un prompt rétablissement. »

Le coup de gueule sur Alexsandro

En parallèle, Bruno Genesio a confié ses inquiétudes concernant Alexsandro, son défenseur central, qui a joué à 4150 mètres d’altitude avec le Brésil contre la Bolivie durant la trêve. « Alex ne s’est pas entraîné ce (vendredi) matin. Il fera quelque chose de très léger demain (samedi) parce qu’il y a eu un voyage, le décalage horaire et ce match dans des conditions extrêmes, voire dangereuses. Il y a pas mal d’incertitudes. » Le coach a illustré la difficulté en comparant avec des stations de ski françaises : « Si vous avez déjà fait du sport ne serait-ce qu’à Tignes ou à Val d’Isère, vous imaginez ce que ça veut dire quand on fait un match de foot à 4000 mètres. »

Dans la foulée, le président Olivier Létang a tenu un discours ferme : « Ce n’est pas sérieux pour la santé du joueur, le faire monter à plus de 4000 mètres d’altitude, le faire redescendre, le faire revoyager en Europe et lui demander de jouer, on met en danger l’intégrité physique des joueurs. On est arrivé au bout d’un système en termes de matches. »