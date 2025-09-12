De passage en conférence de presse avant le match face à l’OL, Habib Beye a notamment évoqué le mercato rennais et la retraite de Steve Mandanda.

À deux jours de la réception de l’Olympique Lyonnais (dimanche 20h45), Habib Beye a tenu une conférence de presse où il a évoqué le point sur son groupe, le mercato, ainsi que la retraite de Steve Mandanda, qui a terminé sa carrière au Stade Rennais.

D’abord, Beye a confirmé que presque tous les joueurs étaient disponibles pour le match : « Mahdi (Camara) est le seul absent, il purge encore sa suspension. Kader (Meïté) a repris l’entraînement pleinement ce matin, Jérémy (Jacquet) et Djaoui (Cissé) en début de semaine après une semaine d’arrêt, ils sont tous les trois à 100%. C’est une bonne chose d’avoir tous les joueurs à disposition. »

« Je suis fier d’avoir été le dernier entraîneur de Steve »

L’entraîneur s’est montré satisfait du travail réalisé cet été, avec les arrivées de Lepaul, Merlin, Embolo, Camara, Rongier et Frankowski : « Je suis très satisfait du mercato et content du groupe, à la fois qualitatif et assez restreint pour laisser une fenêtre aux jeunes joueurs. Notre recrutement est réussi, nous avons l’équipe souhaitée et c’est une bonne chose pour l’avenir. La pression est maintenant sur moi, mon rôle est de faire progresser l’équipe. »

Enfin, Habib Beye a tenu à saluer Steve Mandanda, qui vient de prendre sa retraite après trois saisons passées au SRFC : « Je n’ai pas eu l’occasion de le faire et je voulais souligner à quel point je suis fier d’avoir été le dernier entraîneur de Steve. Je veux saluer sa carrière, l’immense joueur qu’il a été et que j’ai eu le privilège d’entraîner. C’était un joueur très important pour le Stade Rennais F.C., je voulais qu’il l’entende et je lui souhaite le meilleur. Je sais qu’il va passer son CDES, peut-être qu’on se retrouvera un jour (sourire). »